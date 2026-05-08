Експорт зерна залізницею продовжує зростати

За перші чотири місяці 2026 року українською залізницею транспортували понад 11,4 мільйона тонн зернових вантажів, повідомляє RAIL.insider. Це на 13,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Дивіться також В Україні завершили розслідування гучної зернової схеми на понад 60 мільйонів доларів

Про зростання обсягів перевезень повідомили під час онлайн-зустрічі представників АТ "Укрзалізниця" з учасниками аграрного ринку.

Особливо помітне зростання зафіксували в експортному сегменті. У міжнародному сполученні залізницею перевезли 10,3 мільйона тонн зерна, що на 15,1% перевищує показники січня – квітня 2025 року.

У квітні середньодобове навантаження зернових на мережі становило 87,1 тисячі тонн. Однак порівняно з березнем цей показник дещо знизився – на 1,8%.

Основний потік зерна спрямовується до портів

Загальний обсяг перевезення зернових у квітні склав 2,95 мільйона тонн. Це на 1,1% менше, ніж місяцем раніше.

Експорт зерна скоротився ще помітніше – на 3,4%, до 2,65 мільйона тонн. Попри це, саме портовий напрямок залишається ключовим для українського аграрного експорту.

Наразі близько 92% зернових вантажів перевозять до морських портів. Через західні прикордонні переходи експортується лише 8% збіжжя.

Експерти ринку зазначають, що портова логістика продовжує відігравати визначальну роль для стабільного експорту української агропродукції.

За 29 днів квітня залізницею перевезено 2 мільйони 868,5 тисячі тонн зернових вантажів. Про це йшлося під час онлайн-наради представників АТ "Укрзалізниця" з учасниками аграрного ринку 30 квітня.

Україна подала заяву до поліції Ізраїлю на компанію, що купувала викрадену росіянами пшеницю

Водночас частину українського зерна, яке збирається на окупованих територіях, крадуть росіяни і продають його на зовнішніх ринках. Деякі країни не ганьбують купувати крадене зерно.

Нещодавно ми писали, що посольство України в Ізраїлі подало скарги на компанії, підозрювані у ввезенні пшениці з окупованих територій, до поліції та органів фінансового контролю.

Українська сторона просить провести лабораторний аналіз зерна та вилучити суднову документацію для встановлення походження зерна.

Після появи звинувачень компанія Dizengoff Trading повідомила про призупинення нових закупівель російської пшениці, хоча й заперечила порушення міжнародних правил. Тим часом компанія Zenziper відмовилася розвантажувати інше судно, яке також викликало підозри, після чого воно залишило узбережжя Ізраїлю.