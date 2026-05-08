Експорт зерна залізницею продовжує зростати

За перші чотири місяці 2026 року українською залізницею транспортували понад 11,4 мільйона тонн зернових вантажів, повідомляє RAIL.insider. Це на 13,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про зростання обсягів перевезень повідомили під час онлайн-зустрічі представників АТ "Укрзалізниця" з учасниками аграрного ринку.

Особливо помітне зростання зафіксували в експортному сегменті. У міжнародному сполученні залізницею перевезли 10,3 мільйона тонн зерна, що на 15,1% перевищує показники січня – квітня 2025 року.

У квітні середньодобове навантаження зернових на мережі становило 87,1 тисячі тонн. Однак порівняно з березнем цей показник дещо знизився – на 1,8%.

Основний потік зерна спрямовується до портів

Загальний обсяг перевезення зернових у квітні склав 2,95 мільйона тонн. Це на 1,1% менше, ніж місяцем раніше.

Експорт зерна скоротився ще помітніше – на 3,4%, до 2,65 мільйона тонн. Попри це, саме портовий напрямок залишається ключовим для українського аграрного експорту.

Наразі близько 92% зернових вантажів перевозять до морських портів. Через західні прикордонні переходи експортується лише 8% збіжжя.

Експерти ринку зазначають, що портова логістика продовжує відігравати визначальну роль для стабільного експорту української агропродукції.

За 29 днів квітня залізницею перевезено 2 мільйони 868,5 тисячі тонн зернових вантажів. Про це йшлося під час онлайн-наради представників АТ "Укрзалізниця" з учасниками аграрного ринку 30 квітня.

Україна подала заяву до поліції Ізраїлю на компанію, що купувала викрадену росіянами пшеницю

Водночас частину українського зерна, яке збирається на окупованих територіях, крадуть росіяни і продають його на зовнішніх ринках. Деякі країни не ганьбують купувати крадене зерно.

  • Нещодавно ми писали, що посольство України в Ізраїлі подало скарги на компанії, підозрювані у ввезенні пшениці з окупованих територій, до поліції та органів фінансового контролю.

  • Українська сторона просить провести лабораторний аналіз зерна та вилучити суднову документацію для встановлення походження зерна.

Після появи звинувачень компанія Dizengoff Trading повідомила про призупинення нових закупівель російської пшениці, хоча й заперечила порушення міжнародних правил. Тим часом компанія Zenziper відмовилася розвантажувати інше судно, яке також викликало підозри, після чого воно залишило узбережжя Ізраїлю.