Слідство заявило про масштабну схему з українським зерном

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про завершення досудового розслідування у справі щодо незаконного заволодіння зерном Державної продовольчо-зернової корпорації України. Наразі стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

За версією слідства, у 2014 році посадовці держкорпорації діяли у змові з представником міжнародного зернотрейдера. Впродовж липня – жовтня зерно продавали через підконтрольні структури за цінами, нижчими від ринкових.

Постачання здійснювали до Саудівської Аравії із відтермінуванням платежів через низку посередницьких компаній. Однак, за даними НАБУ, оплата за продукцію так і не надійшла, через що державне підприємство втратило понад 60 мільйонів доларів США.

Частину коштів, за даними слідства, вивели через офшори

Слідчі також встановили, що близько 40,9 мільйона доларів США могли бути легалізовані через іноземні компанії, зареєстровані на Кіпрі. Загалом у справі фігурують шість осіб.

Частина підозрюваних уже отримала вироки. Зокрема, йдеться про трьох колишніх посадовців ДПЗКУ та власника іноземної компанії. Ще один фігурант наразі перебуває під судовим розглядом.

Офіційно антикорупційні органи не розголошують імена підозрюваних. Водночас низка українських медіа повідомляє, що у справі можуть фігурувати колишній очільник ДПЗКУ Петро Вовчук та власник міжнародного зернотрейдера Олексій Федоричев.

Єгипет дозволив розвантаження 26,9 тисяч тонн викраденої української пшениці, попри офіційний запит України з проханням про правову допомогу.

Президент Єгипту обіцяв не приймати експортоване Росією зерно з окупованих територій.

Сибіга наголосив, що вкрадені товари з тимчасово окупованих територій повинні бути конфісковані, а не прийняті. Він додав, що мародерство – це не торгівля, а співучасть, яка лише підживлює подальшу агресію.