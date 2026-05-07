Україна заявила про незаконний імпорт зерна з окупованих територій

Посольство України в Тель-Авіві подало офіційні скарги до ізраїльської поліції та органів фінансового контролю щодо діяльності компаній Zenziper і Dizengoff Trading, повідомляє United24. Їх підозрюють у ввезенні пшениці, яку росіяни могли незаконно вивезти з окупованих українських територій.

Звернення направили до підрозділу боротьби зі злочинністю Лахав 433, а також до Управління Ізраїлю з питань боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Українська сторона заявляє про можливі факти фальсифікації документів, шахрайства та неправдивого декларування походження зерна.

За даними дипломатів, компанія Dizengoff Trading отримала майже 43,8 тисячі тонн зерна. При цьому близько 16,5 тисячі тонн вантажу можуть мати походження з окупованих українських територій.

Україна вимагає перевірки походження зерна

За інформацією посольства, схема передбачала завантаження зерна в портах Бердянська та Севастополя. Після цього продукцію транспортували через проміжні судна та перевантажували на великий балкер у районі стоянки Кавказ.

Українська сторона також просить ізраїльські органи провести лабораторний аналіз зерна, щоб встановити його походження за ґрунтовими маркерами, характерними для сходу України. Крім того, дипломати наполягають на вилученні суднової документації для встановлення всього ланцюга постачання.

Після появи звинувачень компанія Dizengoff Trading повідомила про призупинення нових закупівель російської пшениці, хоча й заперечила порушення міжнародних правил. Тим часом компанія Zenziper відмовилася розвантажувати інше судно, яке також викликало підозри, після чого воно залишило узбережжя Ізраїлю.

В Офісі генпрокурора підкреслюють: вихід судна в нейтральні води не зупиняє розслідування. Україна продовжує відстежувати рух пов'язаних суден, працює над встановленням усіх учасників схеми та застосовуватиме міжнародні механізми для арешту майна і притягнення винних до відповідальності.