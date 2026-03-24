Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в интервью Радио Свобода.

Что известно о мобилизации России на ВОТ Украины?

По словам Черняка, значительную часть мужского населения Донецкой и Луганской областей или принудительно мобилизовали, или они сами ушли на фронт и уже погибли. Вследствие этого полноценного мобилизационного ресурса на этих территориях фактически не существует.

Он отметил, что сейчас там остались преимущественно мужчины, которые могут только поддерживать работу критической инфраструктуры, но не способны участвовать в боевых действиях или вступать в военизированные формирования.

Если человек не успел убежать или выехать на свободную территорию Украины, или каким-то образом выехать в Россию, конечно, что его уже забрали (в ряды вооруженных сил России – 24 Канал) и, к сожалению, можем сказать, можем констатировать, что этого человека уже нет в живых,

– заявил Черняк.

Подобная ситуация, по словам представителя ГУР, наблюдается и на временно оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей. Сначала там проводили принудительную паспортизацию населения, а затем – мобилизацию в ряды российской армии.

Что известно о мобилизации в России?