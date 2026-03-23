На фоне этого российский диктатор будет полагаться на "старый" метод – пропаганду. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что "особое внимание" будут уделять именно бедным россиянам.

Смотрите также Россияне начали применять морские дроны: в ВМС ответили, насколько реальна угроза

Как Путин собирается заманивать контрактников на фронт?

По словам военного эксперта, основная статья доходов в бюджет России – это экспорт энергоносителей, то есть нефть и газ. Также у них есть полезные ископаемые, минеральные удобрения, но по объему доходов на первом месте у них стоит именно экспорт нефти и нефтепродуктов. Именно поэтому основные наши удары есть по НПЗ и инфраструктуре экспорта нефти. Поэтому денег для выплат контрактникам не хватает.

Как следствие, часто в российской армии отсутствует практика эвакуации с поля боя. То есть "нет тела – нет выплат". Поэтому семьи погибших оккупантов не получают "гробовые". В то же время суммы им обещают довольно серьезные – говорится до 12 миллионов рублей, которые они могут получить.

Суммы контрактных денег и премий на "входе" уже не растут, а только падают. Денег банально нет. Как в таких условиях они собираются перекрывать потери? Сказать трудно. Они надеются на свою пропагандистскую машину. То есть промывать мозги россиянам, чтобы те верили и подписывали контракт,

– подчеркнул он.

Нарожный объяснил, что Москва делает ставку именно на бедных россиян, которые хоть за какие-то деньги будут готовы подписывать контракт. В то же время он отметил, что когда эти россияне подписывают контракт на год, то не догадываются, что это "дорога в один конец". Ведь технически его разорвать невозможно – приказ Путина автоматически продлевает контракт, когда он заканчивается. Именно на такую тактику рассчитывают в Кремле.

Интересно! Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев также обратил внимание на то, что сейчас у Путина нет денег, чтобы платить сразу новым 400 тысячам контрактникам, поэтому в Кремле придумали новую схему – вместо полной зарплаты контрактникам будут выплачивать только проценты, а основную сумму могут предлагать заморозить на несколько лет.



Что еще известно о мобилизации в России?