О противостоянии Украины и России в области разработки дронов в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Смотрите также "Мадьяр" меняет правила войны: дроны ВСУ истощают армию России, – The Economist
Реальна ли угроза от морских дронов для Украины?
Военный сообщил, что угроза от морских БпЛА существует, но в ВСУ готовятся к ней. Он говорит, что пока масштабирование угрозы не происходит, потому что в сегодняшней войне технологии и тактика их применения меняются очень быстро и оружие, что была эффективна вчера не является такой сегодня. Существенных успехов в этой сфере россияне не имеют.
Дмитрий Плетенчук подтвердил, что Россия неоднократно привлекала свои беспилотные катера, однако ни в какое сравнение с тем, как ими пользуются украинские военные это не идет. На вопрос о целях российских атак он сказал, что враг и так атакует гражданские суда и порты дронами.
Здесь не стоит вопрос, какие цели преследуют, здесь стоит вопрос смогут ли эти средства они смогут каким-то образом адаптировать к войне на море,
– заявил спикер ВМС.
Он добавил, что украинская армия разрабатывает "передовые" средства противодействия таким угрозам.
Обратите внимание! Авиаэксперт Константин Криволап в интервью 24 Каналу рассказал, что на рынке вооружений складывается такая ситуация, когда надо потратить достаточно большое количество денег, а вопрос эффективности значительно меньше. То есть соотношение "цена-эффективность" в ведущих странах не такое высокое. В то же время то, что предлагает Украина, – это решение, которые связаны с высокой эффективностью и низкой ценой, поэтому это будет значительно привлекательнее.
Как Украина развивает свои дроны?
- Украина тайно использует новые морские дроны. За последние годы украинские морские беспилотники значительно усовершенствовались и стали важным инструментом войны.
- Напомним, что украинцы разработали новую технологию, что дает возможность управлять дронами пультом из любой точки планеты.
- Недавно пограничники уничтожили очень редкий российский дрон "СКАТ 450М". За все время таких беспилотников уничтожено лишь от 10 до 20 единиц. Один такой стоит около 400 тысяч долларов.