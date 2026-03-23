О противостоянии Украины и России в области разработки дронов в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Реальна ли угроза от морских дронов для Украины?

Военный сообщил, что угроза от морских БпЛА существует, но в ВСУ готовятся к ней. Он говорит, что пока масштабирование угрозы не происходит, потому что в сегодняшней войне технологии и тактика их применения меняются очень быстро и оружие, что была эффективна вчера не является такой сегодня. Существенных успехов в этой сфере россияне не имеют.

Дмитрий Плетенчук подтвердил, что Россия неоднократно привлекала свои беспилотные катера, однако ни в какое сравнение с тем, как ими пользуются украинские военные это не идет. На вопрос о целях российских атак он сказал, что враг и так атакует гражданские суда и порты дронами.

Здесь не стоит вопрос, какие цели преследуют, здесь стоит вопрос смогут ли эти средства они смогут каким-то образом адаптировать к войне на море,

– заявил спикер ВМС.

Он добавил, что украинская армия разрабатывает "передовые" средства противодействия таким угрозам.

Обратите внимание! Авиаэксперт Константин Криволап в интервью 24 Каналу рассказал, что на рынке вооружений складывается такая ситуация, когда надо потратить достаточно большое количество денег, а вопрос эффективности значительно меньше. То есть соотношение "цена-эффективность" в ведущих странах не такое высокое. В то же время то, что предлагает Украина, – это решение, которые связаны с высокой эффективностью и низкой ценой, поэтому это будет значительно привлекательнее.

Как Украина развивает свои дроны?