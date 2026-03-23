Про протистояння України та Росії в галузі розробки дронів в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Чи реальною є загроза від морських дронів для України?

Військовий повідомив, що загроза від морських БпЛА існує, але в ЗСУ готуються до неї. Він каже, що наразі масштабування загрози не відбувається, бо в сьогоднішній війні технології та тактика їх застосування змінюються дуже швидко і зброя, що була ефективна вчора не є такою сьогодні. Суттєвих успіхів цій сфері росіяни не мають.

Дмитро Плетенчук підтвердив, що Росія неодноразово залучала свої безпілотні катери, проте ні в яке порівняння з тим, як ними користуються українські військові це не йде. На запитання про цілі російських атак він сказав, що ворог і так атакує цивільні судна та порти дронами.

Тут не стоїть питання, які цілі переслідують, тут стоїть питання чи ці засоби вони зможуть якимось чином адаптувати до війни на морі,

– заявив спікер ВМС.

Він додав, що українська армія розробляє "передові" засоби протидії таким загрозам.

Зверніть увагу! Авіаексперт Костянтин Криволап в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що на ринку озброєнь складається така ситуація, коли треба витратити достатньо велику кількість грошей, а питання ефективності значно менше. Тобто співвідношення "ціна-ефективність" у провідних країнах не таке високе. Водночас те, що пропонує Україна, – це рішення, які пов'язані з високою ефективністю і низькою ціною, тому це буде значно привабливіше.

Як Україна розвиває свої дрони?