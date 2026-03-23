Україна значно просунулася у виробництві власних систем озброєння за роки війни, зокрема у дронових технологіях. Наші фахівці змогли здешевити засоби протидії дронам, тоді як решта світу все ще витрачає багато грошей на боротьбу з ними. Крім того, Україна змогла розробити багаторівневу систему протиповітряної оборони.

Конфлікт на Близькому Сході показав, що існує ймовірність того, що нестача ракет до Patriot може стати критичною. На тлі цього багато країн хочуть отримати доступ до дешевих українських розробок. Більше про українські розробки та як вперше Ірану вдалося підбити надсучасний американський F-35 – читайте в інтерв'ю авіаційного експерта Костянтина Криволапа для 24 Каналу.

Які українські розробки найбільше хочуть отримати партнери?

Володимир Зеленський сказав, що США готові підписувати папери про співпрацю та попросили, щоб українці допомогли американцям на Близькому Сході. Але не сказав, у чому конкретно – не уточнив, чи тут мовилося про протидію безпілотникам.

Мовилося взагалі про велику угоду щодо дронів на близько 40 мільярдів. Спочатку були такі повідомлення від американської адміністрації, що все нормально, а потім зовсім інша заява Трампа (що США не потрібна допомога України, – 24 Канал).

Цей дрон, про який говорять, (дрон-перехоплювач Merops, – 24 Канал) розроблений саме за допомогою українських напрацювань. Ще в часи Джо Байдена до України приїжджала велика група американських фахівців, які провели зустрічі з нашими виробниками та розробниками. Найімовірніше, це були фахівці з DARPA (Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США, – 24 Канал).

Вони заслухали близько 150 – 160 проєктів, взяли всю інформацію і поїхали. А потім з'являється інформація, що колишній SEO Google (Ерік Шмідт, – 24 Канал) випускає досить велику кількість безпілотників, які виготовлені фактично з використанням нашого досвіду. Виготовили 10 тисяч і передали американській армії. Це не найгірший дрон, так. Але наші дрони в деяких питаннях навіть кращі ніж цей дрон.

Зараз технології виробництва дронів змінюються за три місяці. Перші дрони-перехоплювачі, наприклад, Sting, який є дуже вдалим дроном, і ми використовуємо його на лінії бойового зіткнення, він має напівавтоматичне наведення – там немає штучного інтелекту. А дрони P1-Sun вже зі штучним інтелектом. Умовно кажучи, ти підкидаєш дрон і далі він вже сам розуміє, що йому робити. Не так все просто, звісно, але загалом так.

Попри ті слова, які каже Трамп, фахівці з купівлі озброєння з Близького Сходу сидять у нас, а не у США. Це визнання нашого досвіду, розуміння та вміння будувати систему. Я не впевнений, що навіть з цим чудовим дроном, який є в американців, можна побудувати ефективну систему, бо ми змогли побудувати багаторівневу оборону.

Зеленський подарував Фрідріху Мерцу і Кіру Стармеру, якщо я не помиляюся, планшет, на якому була вся ситуація щодо подій на фронті, на території – як на нашій, так і на російській, що Росія запустила по нас і що ми запускаємо по Росії в реальному часі, чим перехоплюється і так далі. Це обізнаність ситуації на високому рівні.

Саме таких систем у НАТО немає. У них є спеціалізовані системи, які у ролі протоколів використовують Link 16. Але в американців немає такої глибини, як в української системи. Не тільки в американців, а взагалі в НАТО. Я буду не здивований, якщо скоро в App Store можна буде купити програму, яка показуватиме ситуаційну обізнаність на фронті.

Тут є небезпека, що в такому випадку її зможуть дістати й росіяни.

Думаю, там все досить серйозно захищено. Навіть якщо планшет буде у росіянина, він не зможе ним користуватися, тому що є безліч способів цьому завадити.

Яка ракета збиватиме всі російські літаки?

З'явилася новина, що Україна запропонувала Катару підтримку у боротьбі з безпілотниками в обмін на 12 літаків Mirage 2000. Але нібито перемовини зайшли зараз в глухий кут, бо Катар не бажає передавати ці вже списані літаки. Що це за літаки? Чому такий опір з боку Катару, якщо це взагалі списані машини?

Моя мрія збулася б, якби ми отримали їх, бо нам треба хоча б кілька літаків, які будуть оснащені ракетами Meteor. Саме у Повітряних сил Катару є 12 літаків Mirage, які оснащені ракетою Meteor. Це ракета класу "повітря-повітря". Вона здатна діяти на відстані 250 – 300 кілометрів. Вона впевнено збиватиме всі російські літаки, що пов'язані з операціями з використанням КАБ.

Тобто, Су-34 (використовуватимуть, – 24 Канал) як бомбардувальники, Су-30 або Су-35 як винищувачі, що прикривають ці бомбардувальники. Ракета з дальністю 200 – 300 кілометрів діставатиме їх і знищуватиме. Вони не зможуть піти, бо ця ракета має прямоточний двигун. Навіть коли вона досягає своєї мети, то летить зі швидкістю 4 махи. Ніякий протиракетний маневр тут не допоможе.

Ця ракета досить дорога, але її навіть пускати не треба. Потрібно, щоб була інформація, що ти літаєш з цією ракетою. Цього буде достатньо, щоб росіяни не підіймалися в повітря або скидали ці бомби ще на своїх.

Пам'ятаю, що французи обіцяли нам Mirage. Це якісь інші літаки?

Це інші літаки. Французи зараз замінюють свої літаки Mirage в інших країнах на Rafale. Це маркетинговий хід: коли в тебе вже є літак Mirage, тобі пропонують інший літак французького виробництва тієї самої компанії. Вартість того літака, який ти забираєш, входить до вартості того, який купуєш. Тобто, він нібито стає дешевшим.

Але літаки, які перебувають в Катарі, не стосуються цього. Це – літаки Катару. Щодо того, що вони старі, найімовірніше, так і є. Але те, що вони списані, я за цим, чесно кажучи, не стежу так уважно. Головне, що там є ракета Meteor.



Французький літак Mirage 2000 / Getty Images

Ці безпілотні технології, які Україна готова надати, і 12 літаків Mirage – це співмірні речі?

Ми ж не говоримо про одні лише дрони-перехоплювачі, бо один такий дрон може коштувати до 20 тисяч доларів. Ми пропонуємо систему захисту, яка складатиметься, зокрема, з дронів-перехоплювачів як засобів ураження. Сам по собі дрон-перехоплювач – це копійки порівняно з тим, що він може забезпечити. А він забезпечує багаторівневу систему захисту.

Чому всі зацікавлені в українських розробках?

Якщо говорити про ті контракти, які Україна зараз може укласти з іншими країнами, зокрема зі США, які це суми можуть бути? Наскільки це шанс для нас зараз?

Не думаю, що це основний шанс для нас зі США. Найімовірніше, основний шанс – це країни Перської затоки.

Узагалі, зараз на ринку озброєнь складається така ситуація, коли у всіх перших гравців (США, Росії, країн Європи, зокрема Німеччини) усе дорого-багато. Окрім Китаю. Це ситуація, коли треба витратити достатньо велику кількість грошей, а питання ефективності значно менше. Тобто співвідношення "ціна-ефективність" у цих країнах не таке високе.

Водночас те, що пропонує Україна, – це рішення, які пов'язані з високою ефективністю і низькою ціною, тому це буде значно привабливіше для ринку.

Зараз є спроби Японії та Південної Кореї вийти на ринок. Японці навіть змінюють своє законодавство. Таке ж будуть вимушені зробити південні корейці. Якщо сюди додати гроші з Перської затоки, то це може бути ситуація, коли основні гравці трохи зміщуватимуться, бо виробляють не зовсім ту зброю, яка потрібна в сучасній війні.

Маю на увазі насамперед усі ці дронові технології. Не просто дрони, а саме технології. Тому що ми не за допомогою просто дронів Magura або Sea Baby вигнали російський флот з Чорного моря, а за допомогою всієї технології, частиною якої були Magura та Sea Baby.

Це та технологія, про яку зараз говорить Зеленський – що ми здатні працювати й в океані також?

Так, саме про це. Тобто це сукупність різних засобів, обладнання, фізичних об'єктів і технологій інформаційного супроводу, які ми зараз можемо імплементувати в країнах Перської затоки.

Чи може Україна обійтися без розвідданих США?

Зараз з'явилася інформація, що нібито Росія може припинити постачати розвіддані Ірану в обмін на те, що США припинять це для України. Звичайно, є небезпека, якщо так станеться, але наскільки це ймовірно?

Я не впевнений цілком у тому, що росіяни передають розвіддані Ірану. Думаю, найімовірніше, розвіддані передають за допомогою китайців. Просто це проходить через Росію. У це я можу повірити, бо росіяни неодноразово зверталися до Китаю і довго готували контракт, щоб використовувати китайські супутники для SAR. Це радари синтезованої апертури, що сканують місцевість Землі та після відповідної обробки дають карти з точністю до 30 сантиметрів.

Щодо американських розвідданих, то, найімовірніше, зараз вони найкращі у світі за об'ємом та якістю. У нас вже була така ситуація, коли нібито перекрили цей канал і всі військові кажуть, що у нас були не такі гарні можливості, як з американською системою, бо вона дуже добре "запакована". Але саму по собі всю цю інформацію можна отримати з різних джерел. Такі розвіддані взагалі потребують різних джерел інформації, щоб оцінювати їхню достовірність.

Чи можуть закінчитися ракети до Patriot?

Є інформація про те, що Україна зараз по всьому світу шукає Patriot, щоб збивати російську балістику, яку запускають по нашій території. Наскільки я розумію з їхньої риторики, США зараз або зменшують кількість постачання зброї, зокрема ракет для Patriot, або ж ведуть до цього. Чи дійсно цей брак може стати критичним в якийсь момент?

Насамперед Україна отримала ті домовленості, які були щодо ракет до Patriot та інших. Також ракети до Patriot зараз шукає не тільки Україна, а й всі країни світу, бо виявилося, що це фактично єдині комплекси, які працюють. Є ще якийсь південнокорейський комплекс, але він досить нерозвинутий. Тож система Patriot займає монопольну позицію щодо балістичних ракет малої дальності.

Цей диктаторський світ: Північна Корея, Іран, Росія, частково Китай, виробили до 2022 – 2024 року близько 10 – 12 тисяч ракет середньої та малої дальності, які можна використовувати як балістичні. А завод, який виробляє протиракети для балістики, яким володіє компанія Lockheed, виробив за весь цей час близько 2200 ракет.

На збиття однієї балістики треба дві ракети. Хоча ми часто використовуємо одну, тому що навчилися досить гарно її збивати. Тобто, світ не готовий протистояти балістичній загрозі, тому всі шукають ракети до Patriot. Вони в такому дефіциті, що в радянські часи навіть ні червона, ні чорна ікра не були.

Як Іран вперше зміг підбити F-35?

На Близькому Сході показали відео нібито Іран підбив літак F-35 і зрештою той сів. Цей літак дуже складно збити? Чи в чому така подія?

Узагалі, ідея використання літака F-35 полягає в тому, що він має стелс-технологію і його дуже важко побачити. Це можна зробити тільки фізично – очима. Якщо очима побачили, що він пролетів, і за ним відправили ПЗРК, то в цій ситуації, думаю, можливо його пошкодити. Наприклад, десь поруч розірвалася ракета від ПЗРК.

Але це може статися тільки тоді, коли, у цьому випадку американці, були впевнені, що там нікого нема. Але там були люди, які змогли запустити цей ПЗРК. Думаю, тільки так можна збити F-35, бо у цього літака нескінченна кількість датчиків, які фіксують все навколо нього: попереду, позаду, зверху, знизу. Усе контролюється. І ці блоки додаються. Я навіть не можу сказати, скільки взагалі зараз може бути датчиків у F-35.

Коли я аналізував цю ситуацію, то прийшов до висновку, що це (підбиття F-35, – 24 Канал) можливо тільки у випадку теплового наведення за допомогою ПЗРК на дуже короткій дистанції. Це перший випадок, коли F-35 потрапляє в таку ситуацію. До цього часу не було ситуацій, коли F-35 не те що збивали, а хоча б пошкодили.

Це літак, який коштує 150 – 200 мільйонів і не може потрапляти в такі ситуації. Його краще не використовувати, ніж використовувати там, де є можливість і ризик його збиття.

Отже, думаю, тільки з ПЗРК можна було його підбити. Це не зенітно-ракетний комплекс, адже поки він наведеться, спіймає та відправить ракети, F-35 здатен зробити маневр, виставити перешкоди. Я майже впевнений, що це був саме ПЗРК.

Аналізуючи ситуацію на Близькому Сході, зокрема протидію США та Ізраїлю Ірану, де ви бачите найслабше місце? Це безпілотники, які вони збивають, але збивають дорого?

У Ізраїлю є чотири системи, які на різних відстанях виконують різні завдання, але в результаті – збивають майже все. Проте немає взагалі такої системи ППО, щоб бути абсолютно повністю захищеним і бути впевненим, що вона нічого не пропустить. Тому треба відокремити питання захисту Ізраїлю від всіх інших країн Перської затоки.

Системи, які побудовані в країнах Перської затоки, дорогі-багаті, але виявилися не такими ефективними й люди не такі навчені. Є випадки, коли по одній балістичній ракеті випускається 5 ракет Patriot. Скоро такого не буде, бо просто не буде такої кількості Patriot, щоб запускати.

Перед початком цієї війни там накопичили близько півтори тисячі ракет PAC-3 MSE, які здатні збивати балістику. Отже, з огляду на кількість балістичної зброї, яку вже випустили по цих країнах, та кількість використаних протиракет, скоро там може не вистачати ракет, якщо не буде суттєвих змін в організації та роботі засобів ППО.