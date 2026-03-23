Оператори підрозділу "Оріон" стали одними з перших в Україні та світі, хто випробував технологію дистанційного керування важкими дронами Vampire. Керування через супутниковий інтернет дозволяє виконувати завдання на фронті з будь-якої точки світу, де наявний інтернет, повідомили у підрозділі 24 Каналу.

Як керуватимуть дронами з далекого тилу?

Нова технологія дозволяє підключитися до інтернету та керувати бойовим дроном через пульт з будь-якої точки України та світу.

Коли пілоти БПЛА стали головною мішенню росіян, ми почали шукати, як їх сховати від ворога,

– пояснили в "Оріоні".

Зверніть увагу! Технологія дистанційного керування безпілотниками випробувана кілька років тому на дронах, які дорожчі за Vampire приблизно у пʼять разів. Тож ними набагато важче керувати, також більш складні в обслуговуванні. В "Оріоні" наголосили, що навчитись керувати такими дронами можна за місяць, а "Вампіром" – за пʼять днів.

Спорядження "Вампіра" / Фото підрозділу "Оріон"

Серед інших переваг Vampire такі:

кращий захист від РЕБ;

Vampire можна посадити в будь-якій лісосмузі не залежно від радіогоризонту;

нова технологія значно прискорить підготовку нових пілотів.

Ще у 2022 році під час боїв за Бахмут стало очевидно: оператори дронів на фронті перебувають у такій самій небезпеці, як і піхота. Ворог швидко зрозумів, що пілоти БПЛА – одна з ключових цілей. Саме вони ведуть розвідку, коригують удари та знищують логістику противника, – зазначають в "Оріоні".

Таким чином позиції операторів дронів стали пріоритетною ціллю для росіян – по них почали цілеспрямовано відпрацьовувати артилерією, FPV-дронами та авіабомбами. Через це виникла потреба шукати рішення дистанційного керування.

Ми консультувалися з розробниками різних технологічних рішень і восени 2025 року знайшли те, що шукали. Українські інженери змогли адаптувати технологію дистанційного керування важкими дронами через супутниковий зв’язок. Це дозволило відвести пілотів на значну дистанцію від фронту і отримати стабільний канал управління,

– пояснює офіцер групи управління штабу підрозділу "Оріон" Владислав Золотарьов.

Що потрібно для керування дроном?

Щоб керувати безпілотником за сотні кілометрів, потрібні такі речі:

ноутбук;

пульт управління;

захищене та стабільне інтернет-з’єднання.

Для керування у дрон інтегрують спеціальний модуль – він дозволяє передавати сигнал управління через супутниковий канал зв’язку. Після підключення оператор отримує повний контроль над безпілотником.

Які місії вже виконали?

"Оріон" (прикордонна комендатура швидкого реагування ДПСУ, бригади гвардії наступу "Помста") одним із перших в історії виконав складну логістичну місію на відстані понад 1100 кілометрів від фронту.

Vampire у польоті / Фото підрозділу "Оріон"

Зараз однією з найскладніших ділянок, де працюють оператори – Куп’янський напрямок. "Оріон" доставляє воду, харчі та обладнання через річку Оскіл. Цей район контролює російський підрозділ "Рубікон". Через ворожу РЕБ та складний рельєф користування звичайними дронами важке, тому в цих умовах почали використовувати "Вампіри" з керуванням через супутник.

Дрон завантажують водою, їжею або обладнанням та запускають із точки старту. Він перелітає через Оскіл, сідає біля позицій піхоти або командного пункту, бійці забирають вантаж – і дрон повертається назад, – розповідає офіцер групи управління штабу підрозділу "Оріон" Владислав Золотарьов.

Цікаво! В "Оріоні" додали, що дроном вже керували на відстані понад 1100 кілометрів від фронту – з заходу України.

Військові планують далі шукати технічні рішення щодо супутникового керування іншими дронами.

Яка небезпека від російського "Рубікону"?