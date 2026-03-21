Дрон виявили місцеві жителі 21 березня на чорноморському узбережжі. Його ідентифікували як надводний безпілотний апарат Aegir-W американської компанії Sierra Nevada Corporation. Про це пише Defense Express.

Що за нові морські дрони тестує або використовує Україна?

За попередньою інформацією, апарат мають обстежити, після чого – знищити.

Відомо, що такий дрон має довжину до 10 метрів, може рухатися зі швидкістю близько 45 кілометрів на годину, перевозити до 300 кілограмів вантажу і долати до 900 кілометрів.

Найбільш ймовірне пояснення, як цей безпілотник опинився біля Туреччини, – його можливе використання або випробування в Україні.

Раніше офіційно не повідомлялося, що Україна має такі дрони на озброєнні чи тестує їх.

Водночас подібні знахідки на турецькому узбережжі вже траплялися і раніше.

Схожа ситуація була і з українськими морськими дронами: про них уперше дізналися у 2022 році, коли один із апаратів винесло на берег поблизу Севастополя. Того ж року їх почали застосовувати у боях, і відтоді вони неодноразово уражали кораблі російського флоту та інші цілі.

За останні роки українські морські безпілотники значно вдосконалилися і стали важливим інструментом війни.

Зокрема, відомий випадок, коли надводний дрон збив російський літак Су-30. Такі системи вже довели свою ефективність у бою і можуть бути цікавими для інших країн.

Якщо ж США справді випробовують власні морські дрони в Україні, вони можуть вдосконалювати їх на основі реального бойового досвіду.

У перспективі це означає появу конкуренції для українських розробок на світовому ринку озброєнь. Водночас не виключено, що цей дрон створювався за участі українських фахівців або у співпраці з українськими компаніями.

