Про це Зеленський заявив виступаючи перед парламентом Великої Британії.

Що заявив Зеленський про нові надводні дрони України?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вдосконалює свої надводні дрони. За його словами, вони скоро зможуть діяти навіть в умовах океану.

Ми розробляємо більш стабільні дрони, які можуть довше та ефективніше діяти на морі. Незабаром і не в далекому майбутньому ми матимемо системи здатні діяти навіть в умовах океану,

– зазначив президент.