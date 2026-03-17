Дивіться також І навіть Урал: Шойгу визнав, що жоден регіон Росії не є безпечним через українські атаки

Що відомо про новий турецький дрон-камікадзе?

Турецька компанія Baykar представила свій далекобійний ударний безпілотник K2. Він здатний летіти на понад 2000 кілометрів, оснащений бойовою частиною масою у 200 кілограмів, має швидкість понад 200 кілометрів на годину, та загальну масу у 800 кілограмів.

Він здатний діяти в умовах активної роботи ворожої РЕБ та за відсутності сигналу GNSS. Навігація може здійснюватись шляхом порівняння рельєфу місцевості, ймовірно завдяки камерам що розташовуються у додатковому підвісному контейнері. Передня стійка шасі, як і у Bayrakter TB2 складна, а двигун розташований в задній частині.

K2 можуть літати роєм, тримаючи формацію. Він може злітати з короткої непідготовленої смуги, а також врізатися у повітряні цілі.

Дрон можна використовувати і як багаторазовий БпЛА, що скидає боєприпас на ціль та повертається назад.

Безпілотник доволі великий і має розмах крил на 10 метрів, а довжину 5,1 метр.

Для порівняння Ан-196 "Лютий" має розмах крил 6,7 метра та довжину 4,4 метра, при цьому його маса у понад двічі менша й коливається на рівні 300 кілограмів. Втім, і бойова частина в українського дрона всього 75 кілограмів.

Загалом K2 є справді потужним дроном для далекобійних ударів та інших операцій. Він також має супутникову антену, яка дозволяє керувати ним на будь-якій дистанції наводячи точно навіть на рухому ціль. Такий функціонал має український ударний безпілотник FP-2.

Однак ключовим моментом є вартість нового турецького дрона. Наразі вона не оголошена, але вочевидь вона буде значно вищою у порівнянні з українськими далекобійними безпілотниками, як от FP-1.

Сенс далекобійних безпілотників у тому, що вони мають бути якомога дешевші і виготовлятися у великій кількості.

Спільна розробка України та Британії може стати повітряним "щитом" у Перській затоці