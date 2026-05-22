Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зауважив 24 Каналу, що інші російські території не мають потужної ППО. Цим користуються українські військові.

"У росіян дуже добре з протиповітряною обороною, але не скрізь. В основному це Москва, Валдай, Керченський міст. Вся інша російська територія відкрита. Тому цим почала користуватися українська професійна армія, яка виконує бойові завдання у тилах ворога", – підкреслив він.

Як часто потрібно атакувати НПЗ?

Вночі 20 травня дрони атакували НПЗ у Кстово. Роман Світан підкреслив, що це був не перший і не останній удар по цьому заводу. Українська армія має уражати кожен об'єкт раз на місяць, щоб знищувати тил ворога.

Якщо будь-який нафтопереробний завод не знищений, його потрібно відпрацьовувати раз на місяць. 3 – 4 тижні, і росіяни разом з китайцями відновлюють виробництво,

– сказав військовий експерт.

Це грамотний підхід ЗСУ зі знищення НПЗ, механізму перекидання нафти, її зберігання. Важливо змусити російську нафтову промисловість зупинити добування нафти та газу, заблокувати свердловини.

Зараз підтведжено мінімум мінус 10% добування шляхом таких ударів. Кстово – доволі немаленький завод, він входить у десятку найбільших. Там понад 15 – 17 мільйонів тонн перероблювання. Тому для росіян це досить серйозна втрата,

– зазначив полковник запасу.

Який наслідок атаки на НПЗ у Кстово?

Два джерела в галузі, знайомі з ситуацією, розповіли для Reuters, що НПЗ "Нижньогороднафтооргсинтез" частково зупинив роботу після української атаки у ніч на 20 травня. Головна первинна установка АВТ-6 не працює.

Зупинка цієї установки призведе до різкого скорочення обсягів виробництва заводу та посилить невизначеність у паливному секторі Росії. Відомо, що потужність NORSI складає приблизно 16 мільйонів тонн нафти на рік, а АВТ-6 забезпечує понад половину всього перероблювання підприємства. Мовиться про 25,7 тисячі тонн на добу.

Станом на зараз завод припинив випуск дрібногуртових партій моторного палива, а також зупинив продаж бензину на біржі.

Крім того, вночі 20 травня БпЛА атакували хімічний комплекс "Невинномиський Азот" у місті Невинномиськ Ставропольського краю Росії. Після вибухів у промисловій зоні почалася пожежа. Попередній удар по заводу стався 16 травня.