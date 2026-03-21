Також Україна направила кілька груп своїх військових операторів з перехоплювачами – загалом близько 230 людей – для допомоги на місцях. Про це пише BBC.

Як Україна допомагає країнам Близького Сходу відбивати атаки Ірану?

Як зазначив Володимир Зеленський 20 березня, українські фахівці вже співпрацюють із 5 державами щодо протидії дронам типу "Шахед": вони надають експертні висновки та допомагають будувати системи захисту.

За інформацією BBC, в одній із країн регіону українські спеціалісти вже навіть брали участь в успішному перехопленні іранських безпілотників.

Водночас продаж українських дронів за кордон поки що залишається заблокованим на державному рівні.

Представники галузі розповіли, що отримали десятки комерційних пропозицій від країн Перської затоки, Близького Сходу та посередників. Йдеться про можливі контракти на десятки тисяч дронів-перехоплювачів, причому покупці готові платити більше, ніж на внутрішньому ринку.

Деякі виробники припинили переговори після листа СБУ, надісланого на початку березня. У ньому йшлося про заборону експорту зброї на Близький Схід і можливу кримінальну відповідальність за порушення.

Виробники вважають, що остаточне рішення має ухвалити керівництво держави.

Раніше президент заявляв, що Україна зацікавлена не просто в продажі дронів, а в обміні: передача безпілотників в обмін на дефіцитні ракети для систем Patriot.

Частина компаній уже подала заявки на експорт і проходить офіційну процедуру погодження.

За даними BBC, щонайменше два великі виробники звернулися до профільної міжвідомчої комісії. Після її розгляду рішення має затвердити Державна служба експортного контролю. Наразі ці заявки ще не розглянуті – держава не дала ні дозволу, ні прямої відмови.

Один із керівників компанії TAF Industries зазначив, що підприємство отримало запити від іноземних партнерів, але не може погодитися на поставки без офіційного дозволу української влади.

Як США заперечують допомогу України у протидії іранській загрозі?