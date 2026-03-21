Также Украина направила несколько групп своих военных операторов с перехватчиками – всего около 230 человек – для помощи на местах. Об этом пишет BBC.

Как Украина помогает странам Ближнего Востока отражать атаки Ирана?

Как отметил Владимир Зеленский 20 марта, украинские специалисты уже сотрудничают с 5 государствами по противодействию дронам типа "Шахед": они предоставляют экспертные заключения и помогают строить системы защиты.

По информации BBC, в одной из стран региона украинские специалисты уже даже участвовали в успешном перехвате иранских беспилотников.

В то же время продажа украинских дронов за границу пока остается заблокированной на государственном уровне.

Представители отрасли рассказали, что получили десятки коммерческих предложений от стран Персидского залива, Ближнего Востока и посредников. Речь идет о возможных контрактах на десятки тысяч дронов-перехватчиков, причем покупатели готовы платить больше, чем на внутреннем рынке.

Некоторые производители прекратили переговоры после письма СБУ, присланного в начале марта. В нем говорилось о запрете экспорта оружия на Ближний Восток и возможной уголовной ответственности за нарушение.

Производители считают, что окончательное решение должно принять руководство государства.

Ранее президент заявлял, что Украина заинтересована не просто в продаже дронов, а в обмене: передача беспилотников в обмен на дефицитные ракеты для систем Patriot.

Часть компаний уже подала заявки на экспорт и проходит официальную процедуру согласования.

По данным BBC, по меньшей мере два крупных производителя обратились в профильную межведомственную комиссию. После ее рассмотрения решение должна утвердить Государственная служба экспортного контроля. Сейчас эти заявки еще не рассмотрены – государство не дало ни разрешения, ни прямого отказа.

Один из руководителей компании TAF Industries отметил, что предприятие получило запросы от иностранных партнеров, но не может согласиться на поставки без официального разрешения украинских властей.

Как США отрицают помощь Украины в противодействии иранской угрозе?