"Наши команды уже работают с пятью государствами по противодействию "Шахедам" – предоставлены экспертные оценки, помогаем строить систему защиты. Есть дополнительные запросы от других государств. Также по двум направлениям в регионе есть запросы от американской стороны об экспертной поддержке для их военных. Прорабатываем запросы и европейских партнеров, чьи силы базируются в этом регионе. Украина заинтересована в скорейшей и надежной стабилизации вокруг Ирана – это имеет глобальное значение с точки зрения состояния рынков нефти и газа, а следовательно, ценовой ситуации, в частности в Европе и Украине", – говорится в заявлении Зеленского.