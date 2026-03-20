Таким мнением с 24 Каналом поделился журналист из Ирландии Кейлин Робертсон, добавив, что ликвидация лидера Ирана Али Хаменеи была выгодна для всего цивилизованного мира. Впрочем она также выгодна для России, потому что цены на нефть сразу выросли.

Действительно ли Россия выиграет из-за войны в Иране?

Но стоит понимать, что заработок Кремля является лишь временным. Это ничто, если сравнивать с тем, что они потеряют военную поддержку, доступ к Ближнему Востоку, ключевого союзника и влияние в этом регионе.

Иранский режим был одним из крупнейших торговых партнеров России. Одновременно это был и военный, и торговый союз. Говорилось о более 3 миллиардах в год, а это даже больше, чем зарабатывает Россия от Турции. Поэтому россияне все равно пострадают из-за падения режима аятолл, если до этого дойдет.

"Даже если высокие цены на нефть будут держаться значительно дольше, чем до марта 2026 года, – это все равно не закроет дыру в российском бюджете. Поэтому все истории о том, что Россия получает существенную выгоду, являются бессмысленными", – подчеркнул Кейлин Робертсон.

Обратите внимание! Зато аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд считает, что сейчас ситуация играет на руку Путину. Он получает ресурсы для затягивания войны. Если санкции США против России действительно отменят, тогда боевые действия в Украине не просто продолжатся, а станут более интенсивными.

В целом война на Ближнем Востоке является элементом дестабилизации для России. Они помогают Ирану оружием, боеприпасами. Вероятно, одна из причин, почему в последнее время было меньше обстрелов Украины заключается в том, что страна-агрессор передавала эти средства в Тегеран.

Россия уже вступила в войну с США

Россияне цинично требовали созвать Совбез ООН, чтобы положить конец войне в Иране. При этом оккупанты продолжают воевать в Украине. Более того, план России заключается не в том, чтобы просто победить украинцев на поле боя. В Кремле понимают, что продвижение очень медленные, некоторые позиции враг теряет.

План Путина более масштабный и долгосрочный – глобальное доминирование над демократическим Западом. Он хочет построить ось с другими диктатурами против демократии,

– отметил ирландский журналист.

Если российский диктатор увидит, что иранский режим падает, то сделает все для того, чтобы его поддержать. Вероятно, это сейчас происходит. Уже есть материалы в западных СМИ о том, что Россия передает разведданные, спутниковую информацию о базах американских войск, а также слабые места их ПВО и радаров.

Это нужно, чтобы иранский режим мог убивать американских военных. Это еще одно подтверждение, что Россия воюет не только с Украиной, но и с Америкой и остальным миром,

– подчеркнул Кейлин Робертсон.

Украинцы уже не один год пытаются донести миру, что Россия не остановится, а только расширит глобальное доминирование и свою агрессию. Когда Владимир Зеленский был в Белом доме, то говорил, что если Путина не остановить, то он дойдет до вашей страны. Уже сейчас россияне фактически бьют по американским базам.

При этом Трамп до сих пор считает Путина своим другом, хочет его задобрить. Именно поэтому он ослабил санкции. Зато глава Кремля все хорошо понимает и относится к лидеру США как к "полезному идиоту". Он использует методы КГБ: убивает американцев на их базах, ведет гибридную войну на территории США, дезинформирует. К сожалению, Трамп не воспринимает все это серьезно и не может избавиться от своих иллюзий.

