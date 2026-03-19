Соответствующее мнение в интервью для CNBC высказал генеральный директор концерна Армин Паппергер.

Глава правления оборонного комплекса заявил, что запасы вооружения в мире стремительно сокращаются и уже сейчас склады в Европе, США и на Ближнем Востоке почти опустошены.

Он отметил, что предсказать завершение войны с Ираном невозможно, однако длительное противостояние еще больше истощит глобальные арсеналы.

Если война на Ближнем Востоке продлится еще месяц, может быть так, что у нас почти не останется ракет,

– подчеркнул Армин Паппергер.

Глава Rheinmetall также отметил, что использовать дорогие ракеты для уничтожения дешевых дронов неэффективно. Зато лучшим решением он считает комбинирование различных средств, в частности ракетных систем, артиллерии и средств перехвата.

В то же время спрос на ракеты, по его словам, сейчас чрезвычайно высок, и компания Rheinmetall ожидает новых контрактов в ближайшее время, в частности ведет переговоры со странами Ближнего Востока.

Отдельно он отметил успехи Украины в противодействии беспилотникам, подчеркнув их эффективность, тогда как в России, по его оценке, с этим направлением ситуация значительно слабее.

