Об этом сообщает CNN.
Зачем Трампу нужны деньги?
В то же время Дональд Трамп отметил, что этот запрос в Конгресс будет касаться не только потребностей, связанных с операцией на Ближнем Востоке.
Мы хотим быть в лучшей форме, в лучшей форме, в которой мы когда-либо были,
– сказал Трамп во время выступления в Овальном кабинете.
Президент не уточнил, на что именно пойдут эти средства, отметив лишь, что хочет обеспечить армию "огромным количеством боеприпасов". При этом он отрицал, что США испытывают их недостаток, подчеркнув, что администрация подходит к расходам "благоразумно".
Мы просим об этом по многим причинам, даже помимо тех, о которых мы говорим по Ирану. В частности, боеприпасов у нас много, но мы их храним,
– добавил американский лидер.
Напомним, по данным Пентагона, который тот озвучил в закрытом докладе Конгрессу, только первые шесть дней войны в Иране обошлись США более чем в 11,3 миллиарда долларов.
Дело в том, что США используют комплексы Patriot, которые считаются самой эффективной мобильной системой противоракетной обороны в мире. Однако эта технология имеет заоблачную цену: полный комплекс Patriot стоит около 1 миллиарда долларов, а ракеты-перехватчики PAC-3 являются одноразовыми и стоят примерно 4 миллиона долларов за единицу.
Трамп хочет втянуть другие страны в войну
Президент США Дональд Трамп пытается втянуть другие государства в войну против Ирана, расширив международную коалицию. По данным западных медиа, речь идет прежде всего о привлечении союзников к операциям по контролю стратегически важного Ормузского пролива.
Трамп обращался сразу к нескольким странам с просьбой направить военные корабли для обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе. В общем, по его словам, речь шла примерно о семи государствах, среди которых упоминались как европейские союзники, так и страны Азии.
Вашингтон рассчитывает, что партнеры помогут сдержать Иран, который после начала войны активно атакует энергетическую инфраструктуру и судоходство в регионе.