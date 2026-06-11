Об этом Дональд Трамп написал в соцсети.

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Как Трамп поздравил Пашиняна?

Трамп написал, что поздравляет Пашиняна с его "убедительной победой" на парламентских выборах в Армении.

Лидер США добавил, что при руководстве такого премьер-министра, страна достигнет величия и удачи.

Я был очень горд поддержать его переизбрание и не сомневаюсь, что под его руководством прекрасная Армения достигнет уровня величия и успеха, который превзойдет даже самые смелые ожидания,

– написал Трамп.

Зеленский также поздравил Пашиняна с победой: что известно

В Армении прошли парламентские выборы – впервые с 2018 года. Победу одержала партия действующего премьера Никола Пашиняна, который в последнее время взял курс на сближение с ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Армению с проведением демократических и свободных выборов, а премьера Никола Пашиняна – с победой. Он отметил, что на выборах в Армении победили суверенитет, независимость и право армянского народа самостоятельно определять свое будущее.

Зеленский также заявил, что Украина готова расширять сотрудничество с Арменией. По его словам, сейчас важно, чтобы Евросоюз реально поддержал страну и помог людям почувствовать преимущества отношений с Европой. Он добавил, что для Евросоюза это своеобразная проверка, поэтому действовать нужно быстро и не терять возможностей.