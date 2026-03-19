Сколько стоит война для США?
По данным Пентагона, который тот озвучил в закрытом докладе Конгрессу, только первые шесть дней войны обошлись США более чем в 11,3 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.
Дело в том, что США используют в войне против Ирана Patriot, которые считаются самой эффективной мобильной системой противоракетной обороны в мире. Однако эта технология имеет заоблачную цену:
- Полный комплекс Patriot стоит около 1 миллиарда долларов, но основные расходы связаны с ее использованием.
- Ракеты-перехватчики PAC-3 являются одноразовыми и стоят примерно 4 миллиона долларов за единицу.
Из-за дороговизны и ограниченного количества этих ракет военные обычно использовали их крайне экономно.
Однако все изменила операция США "Эпическая ярость" против Ирана.
В первую неделю войны США выпустили около 800 ракет-перехватчиков для противодействия иранским баллистическим ракетам и дронам.
В результате только на ракеты Patriot за несколько дней пришлось затраты более 3 миллиардов долларов.
Для сравнения! По данным издания, Украина за четыре года войны с Россией получила всего около 600 таких перехватчиков.
Также Трамп направил на Ближний Восток две авианесущие ударные группы с многочисленными кораблями, самолетами и тысячами военнослужащих. К этому добавляются расходы на вооружение для сотен ударов по целям в Иране.
В итоге расходы на войну с каждым днем растут в колоссальную сумму.
Как в США реагируют на войну?
Прошлые президенты США искали одобрения общественности перед началом военной кампании, поскольку война – это всегда дорого. Дональд Трамп этого не сделал, и атака на Иран застала врасплох даже членов Конгресса и мировых лидеров.
В итоге большинство американцев не поддерживают войну, как показывают социологические опросы. Это и не удивительно, ведь перед выборами Трамп обещал сосредоточиться на внутренних вопросах, в частности на снижении цен и укреплении экономики.
Еще год назад заголовки СМИ пестрели новостями о радикальном сокращении государственных расходов в США. Однако конфликт с Ираном уже стоил налогоплательщикам больше, чем годовые бюджеты целых ведомств, в частности:
- Налоговой службы (12,3 миллиарда долларов),;
- Управления по контролю за продуктами и лекарствами (7,2 миллиарда долларов);
- и Службы национальных парков (3,3 миллиарда долларов).
Поэтому на фоне скачка цен на продукты и топливо все больше избирателей выражают недовольство политикой Трампа.
По мнению аналитиков, Трамп, очевидно, рассчитывал, что Иран быстро уступит под давлением США, как это ранее произошло с Венесуэлой. Однако пока этого не произошло.
Если президент не решит объявить о победе и завершить операцию, США рискуют втянуться в затяжную и непопулярную войну на Ближнем Востоке без четко определенной цели и со счетом, что стремительно растет,
– резюмирует издание.
Заметьте! По информации The Washington Post, Пентагон уже обратился в Белый дом с просьбой согласовать запрос еще на 200 миллиардов долларов для продолжения войны против Ирана.
Сколько тратят другие страны?
Расходы Ирана на военные атаки значительно меньше, чем средства, которые соседние страны выделяют на оборону. Ежедневно Иран тратит на конфликт от 30 до 80 миллионов долларов, подсчитали аналитики Business Bulls.
Для сравнения, Израиль ежедневно тратит около 200 миллионов долларов, преимущественно на перехват иранских ракет, которые стоят до 4 миллионов долларов за единицу. По оценкам экспертов, оборона от таких атак уже обходится стране до 8,8% ВВП.
Намного дороже война обходится Объединенным Арабским Эмиратам – их ежедневные расходы превышают 1 миллиард долларов.