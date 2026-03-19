Сколько стоит война для США?

По данным Пентагона, который тот озвучил в закрытом докладе Конгрессу, только первые шесть дней войны обошлись США более чем в 11,3 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

Дело в том, что США используют в войне против Ирана Patriot, которые считаются самой эффективной мобильной системой противоракетной обороны в мире. Однако эта технология имеет заоблачную цену:

Полный комплекс Patriot стоит около 1 миллиарда долларов , но основные расходы связаны с ее использованием.

Ракеты-перехватчики PAC-3 являются одноразовыми и стоят примерно 4 миллиона долларов за единицу.

Из-за дороговизны и ограниченного количества этих ракет военные обычно использовали их крайне экономно.

Однако все изменила операция США "Эпическая ярость" против Ирана.

В первую неделю войны США выпустили около 800 ракет-перехватчиков для противодействия иранским баллистическим ракетам и дронам.

В результате только на ракеты Patriot за несколько дней пришлось затраты более 3 миллиардов долларов.

Для сравнения! По данным издания, Украина за четыре года войны с Россией получила всего около 600 таких перехватчиков.

Также Трамп направил на Ближний Восток две авианесущие ударные группы с многочисленными кораблями, самолетами и тысячами военнослужащих. К этому добавляются расходы на вооружение для сотен ударов по целям в Иране.

В итоге расходы на войну с каждым днем растут в колоссальную сумму.

Как в США реагируют на войну?

Прошлые президенты США искали одобрения общественности перед началом военной кампании, поскольку война – это всегда дорого. Дональд Трамп этого не сделал, и атака на Иран застала врасплох даже членов Конгресса и мировых лидеров.

В итоге большинство американцев не поддерживают войну, как показывают социологические опросы. Это и не удивительно, ведь перед выборами Трамп обещал сосредоточиться на внутренних вопросах, в частности на снижении цен и укреплении экономики.

Еще год назад заголовки СМИ пестрели новостями о радикальном сокращении государственных расходов в США. Однако конфликт с Ираном уже стоил налогоплательщикам больше, чем годовые бюджеты целых ведомств, в частности:

Налоговой службы (12,3 миллиарда долларов),;

Управления по контролю за продуктами и лекарствами (7,2 миллиарда долларов);

и Службы национальных парков (3,3 миллиарда долларов).

Поэтому на фоне скачка цен на продукты и топливо все больше избирателей выражают недовольство политикой Трампа.

По мнению аналитиков, Трамп, очевидно, рассчитывал, что Иран быстро уступит под давлением США, как это ранее произошло с Венесуэлой. Однако пока этого не произошло.

Если президент не решит объявить о победе и завершить операцию, США рискуют втянуться в затяжную и непопулярную войну на Ближнем Востоке без четко определенной цели и со счетом, что стремительно растет,

– резюмирует издание.

Заметьте! По информации The Washington Post, Пентагон уже обратился в Белый дом с просьбой согласовать запрос еще на 200 миллиардов долларов для продолжения войны против Ирана.

Сколько тратят другие страны?