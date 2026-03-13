Кто теряет больше всего в войне?
Неожиданно, но лидером по убыткам в войне стал не Иран, и даже не США, а Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), подсчитали в компании Business Bulls.
Дело даже не в отражении иранских атак. Хотя Тегеран действительно активно использует в частности дешевые дроны, чтобы поразить стратегические объекты противников и исчерпать их дорогие средства обороны.
Но расходы Ирана на атаки значительно меньше, чем средства, которые соседние страны выделяют на оборону:
- Например, Иран ежедневно бросает на войну от 30 до 80 миллионов долларов.
- Тогда как Израиль тратит ежесуточно около 200 миллионов долларов, в основном на перехват иранских ракет, которые стоят до 4 миллионов долларов. По оценкам, уже сейчас защита от атак стоит стране до 8,8% ВВП.
Но значительно дороже война обходится ОАЭ – более 1 миллиарда долларов в день.
Аналитики отмечают, что сейчас стране удается довольно успешно отражать иранские атаки баллистических и крылатых ракет, а также дронов:
- ОАЭ уничтожили 161 баллистическую ракету из 174, выпущенных Тегераном. Однако на это пришлось потратить около 1,8 миллиарда долларов.
- Так же успешно уничтожили все 8 крылатых ракет, но за счет в 36 миллионов долларов.
- В дополнение военные Эмиратов сбили 645 БПЛА из запущенных 689 штук. И борьба с дронами обошлась в 644 миллиона долларов.
При этом Иран на дроны для ОАЭ потратил всего 24 миллиона долларов, то есть почти в 30 раз меньшую сумму.
Заметьте! Однако больше всего ОАЭ теряет на туризме. Из-за войны отели и аэропорты простаивают, что влечет за собой миллионные убытки каждую минуту.
Сколько тратят США на войну?
По данным CNN, только за первые два днявойны против Ирана США использовали боеприпасов на сумму в 5,6 миллиардов долларов.
Подсчеты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) несколько скромнее. Аналитики считают, что первые 100 часов операции обошлись Вашингтону в 3,7 миллиарда долларов.
Однако дело даже не в сумме, а в том, что такие расходы не заложены в бюджет США.
Сумма расходов вызывает все большее беспокойство в Конгрессе.
Несколько источников в Конгрессе сообщили CNN, что из-за длительной войны администрации Трампа, вероятно, придется в ближайшее время обратиться к Конгрессу с просьбой о дополнительном финансировании, чтобы произвести новые боеприпасы.
Это будет следующая большая политическая битва,
– прогнозируют политики.
Как долго продлится война?
Президент США Дональд Трамп вместе с министром обороны Питом Генсетом дали понять, что военная операция против Ирана может длиться достаточно долго. По их оценкам, боевые действия могут растянуться на несколько недель.
В то же время издание Politico предполагает, что конфликт может затянуться как минимум до сентября.
Трамп также заявил, что не исключает сценария наземной операции на территории Ирана. Однако, по его словам, такой шаг возможен только при наличии очень веских оснований. Президент США отметил, что на определенном этапе такой вариант возможно будет рассматриваться.