Кто теряет больше всего в войне?

Неожиданно, но лидером по убыткам в войне стал не Иран, и даже не США, а Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), подсчитали в компании Business Bulls.

Смотрите также Финал, который может выйти из-под контроля: как война на Ближнем Востоке становится все опаснее

Дело даже не в отражении иранских атак. Хотя Тегеран действительно активно использует в частности дешевые дроны, чтобы поразить стратегические объекты противников и исчерпать их дорогие средства обороны.

Но расходы Ирана на атаки значительно меньше, чем средства, которые соседние страны выделяют на оборону:

Например, Иран ежедневно бросает на войну от 30 до 80 миллионов долларов.

долларов. Тогда как Израиль тратит ежесуточно около 200 миллионов долларов, в основном на перехват иранских ракет, которые стоят до 4 миллионов долларов. По оценкам, уже сейчас защита от атак стоит стране до 8,8% ВВП.

Но значительно дороже война обходится ОАЭ – более 1 миллиарда долларов в день.

Аналитики отмечают, что сейчас стране удается довольно успешно отражать иранские атаки баллистических и крылатых ракет, а также дронов:

ОАЭ уничтожили 161 баллистическую ракету из 174, выпущенных Тегераном. Однако на это пришлось потратить около 1,8 миллиарда долларов.

Так же успешно уничтожили все 8 крылатых ракет, но за счет в 36 миллионов долларов.

В дополнение военные Эмиратов сбили 645 БПЛА из запущенных 689 штук. И борьба с дронами обошлась в 644 миллиона долларов.

При этом Иран на дроны для ОАЭ потратил всего 24 миллиона долларов, то есть почти в 30 раз меньшую сумму.

Заметьте! Однако больше всего ОАЭ теряет на туризме. Из-за войны отели и аэропорты простаивают, что влечет за собой миллионные убытки каждую минуту.

Сколько тратят США на войну?

По данным CNN, только за первые два днявойны против Ирана США использовали боеприпасов на сумму в 5,6 миллиардов долларов.

Подсчеты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) несколько скромнее. Аналитики считают, что первые 100 часов операции обошлись Вашингтону в 3,7 миллиарда долларов.

Однако дело даже не в сумме, а в том, что такие расходы не заложены в бюджет США.

Сумма расходов вызывает все большее беспокойство в Конгрессе.

Несколько источников в Конгрессе сообщили CNN, что из-за длительной войны администрации Трампа, вероятно, придется в ближайшее время обратиться к Конгрессу с просьбой о дополнительном финансировании, чтобы произвести новые боеприпасы.

Это будет следующая большая политическая битва,

– прогнозируют политики.

Как долго продлится война?