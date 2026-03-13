Хто втрачає найбільше у війні?

Неочікувано, але лідером за збитками у війні став не Іран, і навіть не США, а Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), підрахували в компанії Business Bulls.

Справа навіть не у відбитті іранських а. Хоча Тегеран і справді активно використовує зокрема дешеві дрони, аби вразити стратегічні об'єкти противників і вичерпати їхні дорогі засоби оборони.

Але витрати Ірану на атаки значно менші, ніж кошти, які сусідні країни виділяють на оборону.:

Наприклад, Іран щодня кидає на війну від 30 до 80 мільйонів доларів.

доларів. Тоді як Ізраїль витрачає щодоби близько 200 мільйонів доларів, в основному на перехоплення іранських ракет, які коштують до 4 мільйонів доларів. За оцінками, вже зараз захист від атак коштує країні до 8,8% ВВП.

Та значно дорожче війна обходиться ОАЕ – понад 1 мільярд доларів на день.

Аналітики відзначають, що наразі країні вдається доволі успішно відбивати іранські атаки балістичних та крилатих ракет, а також дронів:

ОАЕ знищили 161 балістичну ракету зі 174, випущених Тегераном. Однак на це довелося витратити близько 1,8 мільярда доларів.

Так само успішно знищили усі 8 крилатих ракет, але коштом у 36 мільйонів доларів.

На додачу військові Еміратів збили 645 БПЛА із запущених 689 штук. Та боротьба з дронами обійшлася у 644 мільйони доларів.

При цьому Іран на дрони для ОАЕ витратив усього 24 мільйони доларів, тобто майже у 30 разів меншу суму.

Зауважте! Однак найбільше ОАЕ втрачає на туризмі. Через війну готелі та аеропорти простоюють, що тягне за собою мільйонні збитки кожної хвилини.

Скільки витрачають США на війну?

За даними CNN, лише за перші два дні війни проти Ірану США використали боєприпасів на суму у 5,6 мільярда доларів.

Підрахунки Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) дещо скромніші. Аналітики вважають, що перші 100 годин операції обійшлися Вашингтону у 3,7 мільярда доларів.

Однак справа навіть не у сумі, а в тому, що такі витрати не закладені у бюджет США.

Сума витрат викликає дедалі більше занепокоєння у Конгресі.

Кілька джерел у Конгресі повідомили CNN, що через тривалу війну адміністрації Трампа, ймовірно, доведеться найближчим часом звернутися до Конгресу з проханням про додаткове фінансування, щоб виробити нові боєприпаси.

Це буде наступна велика політична битва,

– прогнозують політики.

Як довго триватиме війна?