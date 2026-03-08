Про це пише The New York Times.

Скільки США коштував тиждень війни з Іраном?

За даними видання, зміна цілей і загальної стратегії бойових дій викликає нерозуміння у американському суспільстві. Соціологічні опитування показують, що значна частина громадян США невдоволена перебігом війни. Крім того, ескалація бойових дій призводить до подорожчання нафти та інших економічних потрясінь, що може створити політичні ризики для Дональда Трампа напередодні виборів.

Журналісти підрахували, що США разом з Ізраїлем вже завдали ударів приблизно по 4 тисячах об’єктів на території Ірану. Попри це, іранський військовий потенціал повністю знищити не вдалося.

Посилаючись на джерела в американській адміністрації, видання зазначає, що Тегеран зберіг близько половини свого ракетного арсеналу, а також значну кількість безпілотників.

Тим часом представник Корпусу вартових ісламської революції Алі Мохаммад Наїні заявив, що Іран має достатньо ресурсів, щоб продовжувати інтенсивні бойові дії щонайменше ще пів року.

Водночас близьке до КВІР інформаційне агентство Fars із посиланням на власні джерела повідомляє, що іранські військові планують посилити ракетні удари вже найближчим часом. Зокрема, йдеться про можливе подвоєння застосування важких і стратегічних ракет.

