Про це стверджує телеканал Al Hadath та видання The Times of Israel.

Що відомо про поранення сина Алі Хаменеї?

Про тяжкість можливих травм Хаменеї молодшого не повідомляється. Те, що син покійного верховного лідера Ірану живий, також вважають й ізраїльські спецслужби.

За оцінкою Ізраїлю, Моджтаба Хаменеї був поранений внаслідок удару.

Нині Моджтабу Хаменеї називають найімовірнішим претендентом на посаду верховного лідера Ірану. Зокрема про це писало видання The New York Times.

Повідомлення американської газети з'явилося після того, як опозиційне видання Iran International заявило, що Моджтаба Хаменеї, другий за старшинством син покійного іранського аятоли, вже нібито був обраний Асамблеєю експертів наступником свого батька, посилаючись на "інформовані джерела".

У повідомленні NYT йдеться, що високопоставлені священнослужителі, яким доручено обрати наступного верховного лідера, мають певні застереження щодо оголошення Моджтаби Хаменеї верховним лідером, побоюючись, що це може збільшити ймовірність того, що він стане мішенню для США та Ізраїлю.

Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін, коли його запитали про процес призначення нового іранського лідера, зазначив, що 3 березня Армія оборони Ізраїлю обстріляла будівлю в Кумі, де засідає 88-членна Асамблея експертів, якій доручено обрати нового верховного лідера, і продовжуватиме цілеспрямовано призначати того, кого він назвав новим керівником терористичного руху Ірану.

До речі, політтехнолог Аббас Галлямов в ефірі 24 Каналу заявив, що всередині іранської еліти з'явилися ознаки глибокого розколу. Експерт зауважив, що суперечка виникла навколо кандидатури Моджтаби Хаменеї.

Чи можливе повалення режим аятол?