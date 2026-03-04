Ввечері 3 березня обрали нового верховного лідера Ірану, про це написали ЗМІ. Ним став другий син Алі Хаменеї – Монжтаба Хаменеї. Однак міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац відповів на цю заяву.

Що сказали в Ізраїлі про нового верховного лідера Ірану?

Реакція Ізраїлю та США на зміни в Ірані підкреслює напруженість у регіоні та високі ризики для міжнародної безпеки.

Будь-який лідер, призначений іранським терористичним режимом для продовження реалізації плану знищення Ізраїлю, погроз США, вільному світу та країнам регіону, а також пригнічення іранського народу, буде однозначною мішенню для ліквідації,

– написав Кац.

Він наголосив, що їм немає значення, як зватимуть нового лідера і де він ховатиметься. Вони всеодно продовжуватимуть діяти з повною силою. За словами міністра, це робиться, щоб знищити "можливості режиму і створити умови для іранського народу, щоб він міг його повалити і замінити.

Що нового відомо про конфлікт між США та Іраном?