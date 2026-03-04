Водночас президент США відкрито показує, що не збирається зупинятися на досягнутому. Він зробив кілька неоднозначних заяв, які багато хто сприйняв як натяк на ймовірність усунення російського диктатора. Спеціально для 24 Каналу експерти припустили, чи можуть Путіна ліквідувати як Алі Хаменеї та наскільки це вигідно США.

Чи здатні США ліквідувати Путіна?

Політтехнолог Михайло Шейтельман зазначив, що сценарій ліквідації Путіна теоретично залишається крайньою опцією для американських спецслужб. За його словами, такий план не перебуває в активній фазі розробки, однак може існувати як резервний варіант – своєрідна "закрита папка", до якої можуть повернутися у разі повного провалу дипломатичних спроб домовитися з Кремлем.

У відповідь на неоднозначну заяву Дональда Трампа російський ідеолог Олександр Дугін заявив, що "ми наступні", а Сергій Лавров почав лякати передачею Ірану ядерних технологій.

Цікаво! На переконання журналістів, загибель Хаменеї активізувала два ключові страхи Володимира Путіна – глибоко вкорінену тривогу за власну безпеку та одержимість політичним виживанням, яке він пов’язує з перемогою над Україною за будь-яку ціну.

Щодо заяв Лаврова про передачу ядерних технологій Ірану, Шейтельман вважає їх радше проявом слабкості та спробою залякати. Насправді, за його оцінкою, реакція Путіна на удари по Ірану обмежується лише риторичним обуренням через нібито порушення міжнародного права.

Він також підкреслив, що Путін фактично обмежився телефонними розмовами з лідерами країн Перської затоки. Ті, своєю чергою, звертаються до Трампа із закликом знизити напругу, побоюючись за безпеку нафтових маршрутів та стратегічно важливої Ормузької протоки.

Важливо! Путін публічно засудив ліквідацію Хаменеї як "вбивство, скоєне з цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права".

Як Росія хоче скористатися ситуацією на Близькому Сході?

У Росії намагаються представити загострення ситуації на Близькому Сході як власний тактичний виграш. Зростання цін на нафту грає на руку Кремлю, а один із його регіональних конкурентів, який постачав енергоносії до Індії, наразі частково вибуває з активної гри.

Попри гучні заяви про необхідність дипломатичного врегулювання, у Москві передусім розмірковують над тим, як отримати з ситуації максимальну вигоду. Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук вважає, що існує щонайменше два можливі сценарії розвитку подій.

Перший передбачає ставку Кремля на затягування конфлікту. У Москві можуть розраховувати, що тривала нестабільність відкриє нові можливості для впливу. Зокрема, йдеться про використання підконтрольних чи пов’язаних із Росією структур на Близькому Сході, які роками отримували підтримку. У перспективі це може бути спрямовано на дестабілізацію позицій США та Європи.

Втім, у короткостроковій перспективі можливості Росії обмежені. За словами Рибачука, Москва навряд чи здатна суттєво допомогти Ірану ані військово, ані фінансово. Натомість значні ресурси вкладено в інформаційний вплив, і саме пропагандистський інструментарій може стати головним важелем,

– зазначив Рибачук.

Другий сценарій – активізація роботи з країнами Глобального Півдня та союзниками Росії. Кремль спробує використати зростання антиамериканських настроїв, зокрема в арабському світі, щоб послабити позиції США на міжнародній арені.

Окрім цього, не виключено, що російська пропаганда проводитиме паралелі між можливими превентивними діями США та початком повномасштабного вторгнення в Україну. У такій риториці Кремль може намагатися виправдати власні дії тезою про нібито "загрозу", яку він буцімто намагався упередити.

Чи вигідна взагалі ліквідація Путіна?

Спрогнозувати дії Дональда Трампа неможливо, адже це непередбачувана людина, яка може за один день змінити курс. Ексочільник МЗС України, дипломат Володимир Огризко припустив, чи може Трамп ухвалити рішення про ліквідацію російського диктатора.

Моя відповідь абсолютно негативна. А навіщо? Який сенс розвʼязувати глобальну війну з дуже непередбачуваними наслідками,

– зауважив ексочільник МЗС.

За його словами, якщо США захоплять світовий ринок нафти, тоді Трамп диктуватиме свої умови, не думаючи, чи вигідно це Путіну. Далі все залежатиме від російського диктатора, чи він погодиться бути другорядним гравцем на цьому ринку, чи буде вкотре погрожувати ядерною зброєю, яку, на думку Огризка, він ніколи в житті не зможе застосувати, адже це самогубство.

Ексглава МЗС сказав, що не бачить причин, які б спонукали Трампа до зміни режиму в Росії. Йому це зараз непотрібно, поготів якась залежність від Путіна у нього залишається.

Зверніть увагу! Аналітики припускають, що в Кремлі сприйняли жорстке повалення світового лідера як небезпечний сигнал. На їхню думку, Путін міг розцінити дії США та Європи не лише як геополітичний крок, а і як своєрідну зраду усталених правил гри між великими державами.

Що відомо про ліквідацію верхівки режиму аятол?