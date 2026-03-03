Про це повідомляє Ynet із посиланням на представника ізраїльської служби безпеки.

Що відомо про атаку?

За інформацією ізраїльських джерел, удар було завдано по об’єкту, де перебували члени Ради експертів – органу, відповідального за обрання верховного лідера Ірану. Саме в цей момент, за даними співрозмовника видання, тривало голосування та підрахунок бюлетенів щодо кандидатури наступника Хаменеї.

Рада експертів налічує 88 членів, однак наразі невідомо, скільки саме з них перебували в будівлі під час атаки. Також немає підтвердженої інформації про загиблих або поранених.

Ізраїльська сторона заявляє, що удар було завдано в межах ширшої військової операції проти стратегічних об’єктів у Тегерані.

Приблизно за годину до появи повідомлень у ЗМІ ізраїльська армія оголосила про початок нової хвилі авіаударів по іранській столиці. За словами представників ЦАХАЛ, ці удари спрямовані на військову інфраструктуру та об’єкти, пов’язані з безпековими структурами Ірану.

Іранська сторона офіційно поки не коментувала інформацію про атаку на будівлю Ради експертів. Водночас місцеві медіа повідомляють про вибухи в різних районах Тегерана.

Ізраїль атакував Раду експертів в Ірані. Дивіться відео Qom Fouri

Чому вдарили саме по Раді експертів?