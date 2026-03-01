Список було опубліковано на сайті ЦАХАЛу.

Кого з посадовців Ірану ліквідував Ізраїль?

Ліквідація аятоли Алі Хаменеї стала кульмінацією зусиль Ізраїлю зі знищення вищого керівництва Ірану.

Окрім Хаменеї, було знищено:

  • Хасана Насраллу – лідера терористичної організації "Хезболла";
  • Мохаммеда Дейфа – командира військового крила ХАМАС;
  • Мухаммеда аль-Гамарі – начальника Генерального штабу хуситів;
  • низку високопосадовців іранського оборонного керівництва.


Кого ліквідував Ізраїль / Фото ЦАХАЛу

Що відомо про смерть Хаменеї?

  • Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок удару під час спільної військової операції Ізраїлю та США 28 лютого. Державні ЗМІ Ірану називають його смерть "мученицькою".

  • В Ірані у зв'язку зі смертю "вождя революції" оголосили 40-денний траур і 7 днів загальнонаціональних вихідних.

  • Іранські медіа додали, що внаслідок ударів США й Ізраїлю, окрім самого Хаменеї, також загинули донька, зять, невістка та онук верховного лідера Ірану.

  • На резиденцію Алі Хаменеї було скинуто 30 бомб. Загалом у операції взяли участь близько 200 винищувачів Ізраїлю, що стало найбільшою повітряною кампанією в історії країни.