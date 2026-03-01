Список було опубліковано на сайті ЦАХАЛу.
Кого з посадовців Ірану ліквідував Ізраїль?
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї стала кульмінацією зусиль Ізраїлю зі знищення вищого керівництва Ірану.
Окрім Хаменеї, було знищено:
- Хасана Насраллу – лідера терористичної організації "Хезболла";
- Мохаммеда Дейфа – командира військового крила ХАМАС;
- Мухаммеда аль-Гамарі – начальника Генерального штабу хуситів;
- низку високопосадовців іранського оборонного керівництва.
Кого ліквідував Ізраїль / Фото ЦАХАЛу
Що відомо про смерть Хаменеї?
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок удару під час спільної військової операції Ізраїлю та США 28 лютого. Державні ЗМІ Ірану називають його смерть "мученицькою".
В Ірані у зв'язку зі смертю "вождя революції" оголосили 40-денний траур і 7 днів загальнонаціональних вихідних.
Іранські медіа додали, що внаслідок ударів США й Ізраїлю, окрім самого Хаменеї, також загинули донька, зять, невістка та онук верховного лідера Ірану.
На резиденцію Алі Хаменеї було скинуто 30 бомб. Загалом у операції взяли участь близько 200 винищувачів Ізраїлю, що стало найбільшою повітряною кампанією в історії країни.