Список был опубликован на сайте ЦАХАЛа.
Кого из чиновников Ирана ликвидировал Израиль?
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи стала кульминацией усилий Израиля по уничтожению высшего руководства Ирана.
Кроме Хаменеи, было уничтожено:
- Хасан Насраллу – лидер террористической организации "Хезболла";
- Мохаммеда Дейфа – командира военного крыла ХАМАС;
- Мухаммеда аль-Гамари – начальника Генерального штаба хуситов;
- ряд высокопоставленных чиновников иранского оборонного руководства.
Кого ликвидировал Израиль / Фото ЦАХАЛа
Что известно о смерти Хаменеи?
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате удара во время совместной военной операции Израиля и США 28 февраля. Государственные СМИ Ирана называют его смерть "мученической".
В Иране в связи со смертью "вождя революции" объявили 40-дневный траур и 7 дней общенациональных выходных.
Иранские медиа добавили, что в результате ударов США и Израиля, кроме самого Хаменеи, также погибли дочь, зять, невестка и внук верховного лидера Ирана.
На резиденцию Али Хаменеи было сброшено 30 бомб. Всего в операции приняли участие около 200 истребителей Израиля, что стало крупнейшей воздушной кампанией в истории страны.