Список был опубликован на сайте ЦАХАЛа.

Кого из чиновников Ирана ликвидировал Израиль?

Ликвидация аятоллы Али Хаменеи стала кульминацией усилий Израиля по уничтожению высшего руководства Ирана.

Кроме Хаменеи, было уничтожено:

  • Хасан Насраллу – лидер террористической организации "Хезболла";
  • Мохаммеда Дейфа – командира военного крыла ХАМАС;
  • Мухаммеда аль-Гамари – начальника Генерального штаба хуситов;
  • ряд высокопоставленных чиновников иранского оборонного руководства.


Кого ликвидировал Израиль / Фото ЦАХАЛа

Что известно о смерти Хаменеи?

  • Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате удара во время совместной военной операции Израиля и США 28 февраля. Государственные СМИ Ирана называют его смерть "мученической".

  • В Иране в связи со смертью "вождя революции" объявили 40-дневный траур и 7 дней общенациональных выходных.

  • Иранские медиа добавили, что в результате ударов США и Израиля, кроме самого Хаменеи, также погибли дочь, зять, невестка и внук верховного лидера Ирана.

  • На резиденцию Али Хаменеи было сброшено 30 бомб. Всего в операции приняли участие около 200 истребителей Израиля, что стало крупнейшей воздушной кампанией в истории страны.