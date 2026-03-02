Офіційного підтвердження цього повідомлення станом на зараз немає. Про це пише Clash Report.
Дивіться також Іран вперше вдарив по країні ЄС: що відомо про британську базу "Акротірі"
Що стверджує Іран про нібито ліквідацію прем'єра Ізраїлю?
Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив, що вони нібито влучили у офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та місце розташування командувача Повітряних сил Ізраїлю.
У заяві Ірану також стверджується, що доля Нетаньягу після атаки залишається “невідомою".
Офіційного підтвердження цього повідомлення зі сторони офіційної влади Ізраїлю – немає. Відомо, що Іран знову почав атаку та запустив ракети.
Раніше, у результаті операції США вдалося ліквідувати верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Корпус вартових ісламської революції погрожував почати наступальні дії проти Ізраїлю та США.
Що відомо про атаки Ірану на Ізраїль?
- 1 березня Іран завдав удару балістичною ракетою по житловому кварталу в місті Бейт-Шемеш, внаслідок чого загинули 9 людей та 28 отримали поранення. Вибух знищив синагогу, пошкодив укриття та житлові будівлі, а з 20 жителями ще не вдалося встановити зв’язок.
- Відомо, що з початку операції США, Іран запустив щонайменше 30 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю 28 лютого. Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних залишатися в бомбосховищах, адже небезпека триває.
- Ізраїль готується до війни з Іраном. Країна мобілізує близько 100 тисяч резервістів через загострення протистояння. Мобілізація охоплює сухопутні підрозділи, військово-повітряні та військово-морські сили, а також військову розвідку, з особливим акцентом на безпеку тилу.