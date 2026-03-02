Офіційного підтвердження цього повідомлення станом на зараз немає. Про це пише Clash Report.

Що стверджує Іран про нібито ліквідацію прем'єра Ізраїлю?

Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив, що вони нібито влучили у офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та місце розташування командувача Повітряних сил Ізраїлю.

У заяві Ірану також стверджується, що доля Нетаньягу після атаки залишається “невідомою".

Офіційного підтвердження цього повідомлення зі сторони офіційної влади Ізраїлю – немає. Відомо, що Іран знову почав атаку та запустив ракети.

Раніше, у результаті операції США вдалося ліквідувати верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Корпус вартових ісламської революції погрожував почати наступальні дії проти Ізраїлю та США.

Що відомо про атаки Ірану на Ізраїль?