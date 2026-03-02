Відомо, що Велика Британія має на півдні Кіпру дві суверенні території – Акротірі та Декелія, у межах яких розташовані військові бази. Про це пише TRT World та Ynet Global.

Що таке база "Акротірі"?

Статус цих територій особливо унікальний тим, що, на відміну від інших британських заморських територій, вони підпорядковані безпосередньо міністерству оборони Великої Британії.

Акротірі та Декелія займають близько 3% території Кіпру – загалом 254 кілометрів квадратних, з яких 48,5% належать Акротірі, а 51,5%" – Декелії.

Де розташовані суверенні території Британії у Кіпрі: дивіться на карті

Велика Британія активно використовувала ці бази під час операцій у Лівії у 2011 році, проти ІДІЛ у 2014 – 2015 роках, у Сирії в 2018 році, у Ємені з 2024 року, а після атак 7 жовтня – на підтримку Ізраїлю.

Фактично, Велика Британія володіє найбільшим і найдешевшим "авіаносцем" у світі за експлуатаційними витратами – закріпленим у Східному Середземномор"ї, який ніколи не тоне, не потребує порту для палива чи постачання та завжди перебуває на позиції.

Острів Кіпр лежить у критичній точці контролю доступу до Суецького каналу та від нього, через який проходить великий потік нафти та комерційних вантажів. Поряд розташовані Левантський басейн і Аравійський півострів – регіони з основними світовими запасами нафти та газу.

Через Гібралтар на заході, Мальту в центрі та Кіпр на сході Велика Британія підтримує постійну здатність контролювати Середземне море.

США є основним партнером і користувачем британських баз, які обслуговуються британцями. Спільно з Великою Британією США утримують на острові радіолокаційні та прослуховувальні станції, а також персонал та обладнання. Крім того, волоконно-оптичні кабелі, що з'єднують Євразію та Африку, проходять морським дном Середземного моря, з ретрансляційними станціями на британські бази Кіпру.

Це забезпечує США та Великій Британії майже миттєвий доступ до потоків інформації з повітря та суші, дозволяючи надавати розвіддані та логістичну підтримку союзникам у регіональних конфліктах. Розвідувальні літаки США U-2 також базуються в "Акротірі".

"Акротірі" слугує опорною базою для операцій на Близькому Сході, а також для підготовки пілотів винищувачів.

Звідки на Кіпрі британські бази?

Кіпр був переданий Великій Британії в оренду під час османського правління. Пізніше Британія анексувала острів, використавши вступ Османської імперії у Першу світову війну як привід.

Після років переговорів та консультацій 16 серпня 1960 року була проголошена Республіка Кіпр під гарантією Туреччини, Греції та Великої Британії. Однак коли Британія передавала управління островом його місцевим громадам – грекам та туркам, вона наполягла на збереженні двох своїх суверенних баз як умови для схвалення створення нової держави.

На території баз, де діє британське законодавство, грецькі кіпріоти, турецькі кіпріоти та британські громадяни живуть за правилами та законами, встановленими Великою Британією.

Удар по "Акротірі": що відомо