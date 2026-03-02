Известно, что Великобритания имеет на юге Кипра две суверенные территории – Акротири и Декелия, в пределах которых расположены военные базы. Об этом пишет TRT World и Ynet Global.

Смотрите также Один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов в Саудовской Аравии остановился из-за атаки дрона

Что такое база "Акротири"?

Статус этих территорий особенно уникален тем, что, в отличие от других британских заморских территорий, они подчинены непосредственно министерству обороны Великобритании.

Акротири и Декелия занимают около 3% территории Кипра – всего 254 километров квадратных, из которых 48,5% принадлежат Акротири, а 51,5%" – Декелии.

Где расположены суверенные территории Британии на Кипре: смотрите на карте

Великобритания активно использовала эти базы во время операций в Ливии в 2011 году, против ИГИЛ в 2014 – 2015 годах, в Сирии в 2018 году, в Йемене с 2024 года, а после атак 7 октября – в поддержку Израиля.

Фактически, Великобритания обладает крупнейшим и самым дешевым "авианосцем" в мире по эксплуатационным расходам – закрепленным в Восточном Средиземноморье, который никогда не тонет, не требует порта для топлива или снабжения и всегда находится на позиции.

Остров Кипр лежит в критической точке контроля доступа к Суэцкому каналу и от него, через который проходит большой поток нефти и коммерческих грузов. Рядом расположены Левантский бассейн и Аравийский полуостров – регионы с основными мировыми запасами нефти и газа.

Через Гибралтар на западе, Мальту в центре и Кипр на востоке Великобритания поддерживает постоянную способность контролировать Средиземное море.

США являются основным партнером и пользователем британских баз, которые обслуживаются британцами. Совместно с Великобританией США удерживают на острове радиолокационные и прослушивающие станции, а также персонал и оборудование. Кроме того, волоконно-оптические кабели, соединяющие Евразию и Африку, проходят по морскому дну Средиземного моря, с ретрансляционными станциями на британские базы Кипра.

Это обеспечивает США и Великобритании почти мгновенный доступ к потокам информации с воздуха и суши, позволяя предоставлять разведданные и логистическую поддержку союзникам в региональных конфликтах. Разведывательные самолеты США U-2 также базируются в "Акротире".

"Акротири" служит опорной базой для операций на Ближнем Востоке, а также для подготовки пилотов истребителей.

Откуда на Кипре британские базы?

Кипр был передан Великобритании в аренду во время османского правления. Позже Великобритания аннексировала остров, использовав вступление Османской империи в Первую мировую войну как повод.

После лет переговоров и консультаций 16 августа 1960 года была провозглашена Республика Кипр под гарантией Турции, Греции и Великобритании. Однако когда Британия передавала управление островом его местным общинам – грекам и туркам, она настояла на сохранении двух своих суверенных баз как условия для одобрения создания нового государства.

На территории баз, где действует британское законодательство, греческие киприоты, турецкие киприоты и британские граждане живут по правилам и законам, установленным Великобританией.

Удар по "Акротире": что известно