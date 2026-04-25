Основним меседжем має стати вимога "негайно припинити фінансування війни в Україні з боку ЄС". Про це повідомляє ГУР.

Яка мета фейкових протестів на Кіпрі проти України?

До підготовки цих заходів, за наявною інформацією, залучені посольство Росії на Кіпрі, структури "россотруднічєства" та проросійські організації. Координацію здійснює так званий "російський культурний центр".

Подібні структури нерідко використовуються як інструмент поширення російського впливу та пропаганди за кордоном під прикриттям культурної діяльності.

Через такі провокації Кремль прагне послабити міжнародну підтримку України та посіяти розбрат усередині Європейського Союзу. Однак подібні сценарії мають мало шансів на успіх.

Кіпр послідовно підтримує Україну та її територіальну цілісність, адже питання суверенітету і недоторканності кордонів є принциповим і для самої держави.

Європейські структури вже поінформовані про штучний характер цих акцій та осіб, причетних до їх організації.