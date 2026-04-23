Що відомо про кредит для України, який вже погодили у ЄС?

Це рішення дозволить Європейській комісії розпочати виплати якомога швидше у другому кварталі 2026 року, про що йдеться на сайті Євроради.

Кредит для України допоможе покрити найнагальніші бюджетні потреби країни, зокрема й потреби оборонно-промислового комплексу у 2026 – 2027 роках.

Фінансування буде пов’язане зі строгими умовами для України, такими як дотримання верховенства права, включно з боротьбою з корупцією,

– йдеться у тексті.

Макіс Керавнос, міністр фінансів Республіки Кіпр, заявив, що виплати почнуть надходити якомога швидше, забезпечуючи життєво важливу підтримку для найнагальніших бюджетних потреб України.

Зокрема зміни до регламенту ЄС, які ухвалені сьогодні, підтверджують, що кредит буде профінансований через запозичення Євросоюзу на ринках капіталу та забезпечений бюджетним "запасом".

Важливо! Кредит має бути погашений коштом репарацій, які Росія повинна сплатити Україні.

Рада вже 24 лютого ухвалила регламент про створення самого кредиту підтримки України. Про це повідомляла Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, про що йшлося у її Х.

Зокрема фінансування буде доступне у двох формах та з таким орієнтовним розподілом:

30 мільярдів євро – макроекономічна підтримка України, що надається через макрофінансову допомогу або інструмент Ukraine Facility, та може бути використана для покриття найнагальніших бюджетних потреб України;

– макроекономічна підтримка України, що надається через макрофінансову допомогу або інструмент Ukraine Facility, та може бути використана для покриття найнагальніших бюджетних потреб України; 60 мільярдів євро – для підтримки спроможностей України інвестувати в оборонно-промислові потужності, включно із закупівлею оборонної продукції.

Після позитивної оцінки української фінансової стратегії Комісія 1 квітня 2026 року подала пропозицію імплементаційного рішення Ради щодо її затвердження та надання фінансової й економічної допомоги Україні,

– зазначено у заяві.

Це імплементаційне рішення Ради, також ухвалене 22 квітня, визначає, що 45 мільярдів євро мають бути доступні Україні для реалізації фінансової стратегії у 2026 році з таким розподілом:

8,35 мільярда євро – через макрофінансову допомогу;

8,35 мільярда євро – через Ukraine Facility;

28,3 мільярда євро – на підтримку оборонно-промислових спроможностей України.

Зауважте! Рішення Ради було ухвалене сьогодні за підтримки всіх 24 держав-членів, що беруть участь у посиленому співробітництві.

Що слід знати про кредит у розмірі 90 мільярдів?