Представник аналітичного центру The Henry Jackson Society Микола Кузьмін в ефірі 24 Каналу пояснив, що за цим стрибком стоїть не тільки сильний результат. За його словами, експорт зброї вже рухається, але навколо нього досі лишається багато бюрократії і чутливих моментів.

Чому експорт зброї гальмує бюрократія?

Точних обсягів продажу української зброї зараз не називають, бо під час війни така статистика лишається чутливою. Державний експорт відкривають обережно, бо Україна хоче заздалегідь прописати правила так, щоб не нашкодити власним інтересам і зберегти свої права.

Єдине питання, чому бюрократія так довго затримується, це вже буде питання до держслужбовців в Україні,

– зазначив Кузьмін.

Паралельно частина українських виробників уже працює за межами країни через власні представництва в Європі. Такі компанії з'являлися ще після початку великої війни, коли бізнес шукав фінансування, гранти і можливість розширити виробництво.

Коли розпочалась війна, дуже багато українських компаній намагалися отримувати або гроші, або гранти для виробництва. І тому вони відкривали свої, як то кажуть, сестринські компанії в Європі,

– пояснив представник The Henry Jackson Society.

Через ці структури виробники отримали доступ до європейських ринків. Тому частина українських технологій уже продається за кордоном, навіть попри те, що офіційна державна процедура досі рухається повільно.

До слова! До Дня зброяра Володимир Зеленський показав 56 зразків українського озброєння, серед яких були 7 видів ракет, 31 дрон, засоби РЕБ, наземні роботизовані комплекси, морські безпілотники і бронетехніка. Він наголосив, що українські дрони вже можуть вражати цілі на відстані до 1750 кілометрів.

Український ОПК виріс у десятки разів

Масштаб змін видно по самій оборонній індустрії. Її обсяг, за словами Кузьміна, виріс з 1 мільярда доларів майже до 50 – 55 мільярдів. Якщо говорити про компанії, які потенційно можуть виходити на зовнішні ринки, то їх уже близько 800.

Це такий показник, котрий інші країни набували роками або десятиліттями,

– зазначив Кузьмін.

Окремо різко зросло виробництво дронів: за останній рік – з 2,5 мільйона до майже 7 мільйонів. Такий темп він пояснює не комфортними умовами, а війною, у якій країна не має часу на повільний розвиток і змушена швидко нарощувати свої можливості.

Ми знаходимося в стані мобілізації, як то кажуть, і це треба підтримувати,

– наголосив він.

Росія не зменшує своїх обсягів і теж постійно пристосовується, тому Україні доводиться відповідати так само швидко. На його думку, цей досвід не зникне і після війни, а сама Україна може стати одним із головних оборонних центрів Європи.

