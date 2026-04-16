Представитель аналитического центра The Henry Jackson Society Николай Кузьмин в эфире 24 Канала объяснил, что за этим скачком стоит не только сильный результат. По его словам, экспорт оружия уже движется, но вокруг него до сих пор остается много бюрократии и чувствительных моментов.

Почему экспорт оружия тормозит бюрократия?

Точных объемов продаж украинского оружия сейчас не называют, потому что во время войны такая статистика остается чувствительной. Государственный экспорт открывают осторожно, потому что Украина хочет заранее прописать правила так, чтобы не навредить собственным интересам и сохранить свои права.

Единственный вопрос, почему бюрократия так долго задерживается, это уже будет вопрос к госслужащим в Украине,

– отметил Кузьмин.

Параллельно часть украинских производителей уже работает за пределами страны через собственные представительства в Европе. Такие компании появлялись еще после начала большой войны, когда бизнес искал финансирование, гранты и возможность расширить производство.

Когда началась война, очень много украинских компаний пытались получать или деньги, или гранты для производства. И поэтому они открывали свои, как говорится, сестринские компании в Европе,

– объяснил представитель The Henry Jackson Society.

Через эти структуры производители получили доступ к европейским рынкам. Поэтому часть украинских технологий уже продается за рубежом, даже несмотря на то, что официальная государственная процедура до сих пор движется медленно.

К слову! Ко Дню оружейника Владимир Зеленский показал 56 образцов украинского вооружения, среди которых были 7 видов ракет, 31 дрон, средства РЭБ, наземные роботизированные комплексы, морские беспилотники и бронетехника. Он отметил, что украинские дроны уже могут поражать цели на расстоянии до 1750 километров.

Украинский ОПК вырос в десятки раз

Масштаб изменений видно по самой оборонной индустрии. Ее объем, по словам Кузьмина, вырос с 1 миллиарда долларов почти до 50 – 55 миллиардов. Если говорить о компаниях, которые потенциально могут выходить на внешние рынки, то их уже около 800.

Это такой показатель, который другие страны приобретали годами или десятилетиями,

– отметил Кузьмин.

Отдельно резко возросло производство дронов: за последний год – с 2,5 миллиона до почти 7 миллионов. Такой темп он объясняет не комфортными условиями, а войной, в которой страна не имеет времени на медленное развитие и вынуждена быстро наращивать свои возможности.

Мы находимся в состоянии мобилизации, как говорится, и это надо поддерживать,

– подчеркнул он.

Россия не уменьшает своих объемов и тоже постоянно приспосабливается, поэтому Украине приходится отвечать так же быстро. По его мнению, этот опыт не исчезнет и после войны, а сама Украина может стать одним из главных оборонных центров Европы.

