Крупные оборонные компании Европы начали объединяться с меньшими. Об этом сообщили в Defense Express.
Какое оружие будут создавать компании?
В 2026 году будет создана совместная компания Rheinmetall Destinus Strike Systems. Ожидаются разработки новых современных ракетных систем.
Компания Destinus будет производить основы систем и необходимые компоненты, и будет иметь 49% от совместного предприятия, а Rheinmetall, который будет иметь 51%, предоставит немецкие производственные мощности для серийного выпуска.
В мире уже существует большая потребность на тысячи средств дальнобойного поражения. И она достигнет десятков тысяч как только европейские и союзные закупки адаптируются к новой реальности,
– отметили в компании.
В рамках сотрудничества также будут развивать реактивные снаряды для РСЗО, потому что сейчас Европа не имеет собственных боеприпасов и закупает их за рубежом.
Rheinmetall также развивает Gmars как аналог HIMARS и работает над собственной РСЗО для Испании. Новый европейский проект, вероятно, усилит оборонную автономность региона, но сроки реализации пока неизвестны.
