Крупные оборонные компании Европы начали объединяться с меньшими. Об этом сообщили в Defense Express.

Смотрите также Ракеты, дроны, артиллерия: Зеленский показал вооруженную мощь Украины

Какое оружие будут создавать компании?

В 2026 году будет создана совместная компания Rheinmetall Destinus Strike Systems. Ожидаются разработки новых современных ракетных систем.

Компания Destinus будет производить основы систем и необходимые компоненты, и будет иметь 49% от совместного предприятия, а Rheinmetall, который будет иметь 51%, предоставит немецкие производственные мощности для серийного выпуска.

В мире уже существует большая потребность на тысячи средств дальнобойного поражения. И она достигнет десятков тысяч как только европейские и союзные закупки адаптируются к новой реальности,
– отметили в компании.

В рамках сотрудничества также будут развивать реактивные снаряды для РСЗО, потому что сейчас Европа не имеет собственных боеприпасов и закупает их за рубежом.

Rheinmetall также развивает Gmars как аналог HIMARS и работает над собственной РСЗО для Испании. Новый европейский проект, вероятно, усилит оборонную автономность региона, но сроки реализации пока неизвестны.

Последние новости об украинском оружии

  • Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что украинские дроны не являются технологически инновационными, что вызвало ответ от украинских производителей.

  • Соучредитель украинской компании Валерий Зарубин считает, что такие заявления подтверждают успех украинских производителей оружия.

  • Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что украинская баллистика может прорывать защиту Москвы, и хотя бы одна из ракет пробьет оборону страны-агрессора.

  • Компания Fire Point планирует создать баллистическую ракету с дальностью 850 километров к середине 2026 года. Директор компании заявил, что эти ракеты будет трудно сбить, даже для систем ПВО, таких как Patriot.