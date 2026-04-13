Об этом говорится в видео, опубликованном в телеграм-канале Владимира Зеленского.

Что рассказал Зеленский о вооруженной мощи Украины?

Владимир Зеленский отметил, что 13 апреля – профессиональный день тех, кто приумножу украинскую силу, ежедневно и каждую ночь, руками и умом, в тишине цехов и мастерских, чтобы громко было врагу. Склонившись над чертежами и расчетами, чтобы украинское возмездие было до сантиметра точно доставлено адресату.

Невидимые герои нашей обороны. Но результаты их работы мы видим ежедневно, а зло ежедневно чувствует. Это наши украинские оружейники – все работники оборонно-промышленного комплекса Украины. За четыре года Украина построила новую оборонную индустрию. Масштабную, действенную, во всех смыслах исключительную,

– сказал глава государства.

На видео украинского лидера были ракеты украинского производства, беспилотные системы, перехватчики, ударные и морские дроны, разведчики, артиллерия, боеприпасы, бронетехника, роботизированные комплексы и многое-многое другое.

"Все то, что сегодня действительно гордо называется "оружие Украины". Защищает наше небо, наши города и села, спасает жизни, доказывает, что "сделано в Украине" – это синоним понятия "эффективно и сильно"", – заметил Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех, кто работает в оборонном комплексе и в вооруженной промышленности.

Какие оборонные способности украинской оборонки?

Владимир Зеленский отметил, что способности оборонной индустрии Украины – это миллионы FPV-дронов в год, это наши дипстрайки, это интерсепторы, миллионы снарядов.

Украина имеет свое дальнобойное ракетное оружие. И не просто разработку, а реальную силу, которая уже работает. "Фламинго" и "Рута", "Ад" и "Нептун", "Паляница", "Ольха" – мы уже можем всем этим гордиться, но останавливаться на этом точно не будем. Это только наши начальные шаги. Индустрия будет развиваться, и враг будет это чувствовать,

– сказал президент.

По словам украинского лидера, все видят историческую дальнобойность наших дронов – на расстоянии 1 750 километров от нашей границы.

"Будет больше. Это не о рекордах, а о справедливости, которая найдет зло где угодно в мире, и наши "Январь", "Февраль", "Морок", "Барс", "Горизонт", FP – доказательства этому", – отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский рассказал об украинских наземных роботизированных комплексах. Впервые в истории войны вражескую позицию было взято исключительно беспилотными платформами – НРК и дронами. Оккупанты сдались в плен, и эту операцию выполнили без участия пехоты и без потерь с нашей стороны.

"Ратель", "Термит", "Ардал", "Рысь", "Змей", "Протектор", "Воля", другие наши НРК только за три месяца выполнили на фронте уже более 22 тысяч миссий,

– подчеркнул Зеленский.