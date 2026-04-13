О космических операциях ГУР рассказал народный депутат Федор Вениславский в интервью для "РБК-Украина".

Как Украина запустила ракеты в космос?

Вениславский рассказал, что Украина уже дважды запустила ракеты в космос:

первый запуск – более 100 километров;

второй запуск – 204 километра.

Это уникальная ситуация для страны, которая находится в состоянии полномасштабной войны. То есть Украина уже имеет технические возможности противодействовать подобным средствам нападения врага и поражать их в космосе,

– отметил Вениславский.

По словам нардепа, запуски трудно назвать испытательными, потому что они выполнялись в реальных боевых условиях под руководством Кирилла Буданова (экс-глава ГУР – 24 Канал).

Вениславский отметил, что Украина уже имеет ракеты, о которых почти не сообщается, способные поражать цели на расстоянии до 500 километров и развивать гиперзвуковую скорость.

Он добавил, что такие системы уже успешно применяются, а их основное назначение – это выполнение нестандартных операций.

Что известно об украинских баллистических ракетах?