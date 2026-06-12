Зачем Украине дополнительные миллиарды

Об этом анонимно сообщил высокопоставленный чиновник в сфере обороны Украины изданию Politico.

Смотрите также Сенат бросил вызов Трампу: Украине хотят выделить сотни миллионов долларов

Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще сильнее. Но для этого нам нужно финансирование,

– отметил собеседник.

Официально запрос на 20 миллиардов долларов Украина подаст 18 июня, когда состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». На нем союзники должны скоординировать новую поддержку Киеву.

Источники сообщают, что предварительно Украина уже говорила с партнерами о дополнительном финансировании. В частности, министр обороны Украины Михаил Федоров и другие правительственные чиновники якобы общались по этому вопросу с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады.

По замыслу, отдельным странам предложат предоставить различные суммы поддержки – от 2 до 6 миллиардов долларов, чтобы в целом собрать необходимую сумму.

Это может быть как помощь, так и кредит,

– добавил украинский чиновник.

Куда пойдут средства от союзников

В настоящее время оборонный бюджет Украины на 2026 год составляет 4,4 триллиона гривен, то есть около 85 миллиардов евро.

Дополнительные 20 миллиардов должны укрепить его, ведь Киев и так тратит до 40% своего ВВП на оборону.

Ранее, по данным Минобороны, союзники обещали Украине до 38 миллиардов долларов военной помощи в 2026 году. Запрашиваемые 20 миллиардов позволят довести общий объем поддержки почти до 60 миллиардов. Именно такую цель ставит генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Если Киев сможет получить эти 20 миллиардов, средства планируют направить на:

системы ПВО;

взносы в программу PURL, для закупки американского оружия;

приобретение беспилотников и боеприпасов;

поставку средств радиоэлектронной борьбы и дальнобойных систем.

Часть финансирования,, вероятно,, пойдет на прямые закупки вооружения у украинских оборонных предприятий.

Важно! Главная цель значительного усиления украинской армии – увеличить масштабы разрушительных ударов по территории России, пока Москва не перехватила преимущество в свою пользу.