Навіщо Україні додаткові мільярди

Про це анонімно повідомив високопосадовець у сфері оборони України виданню Politico.

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Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще сильніше. Але для цього нам потрібне фінансування,

– зазначив співрозмовник.

Офіційно запит на 20 мільярдів доларів Україна подасть 18 червня, коли відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". На ній союзники мають скоординувати нову підтримку Києву.

Джерела повідомляють, що попередньо Україна вже говорила з партнерами про додаткове фінансування. Зокрема, міністр оборони України Михайло Федоров та інші урядовці нібито спілкувався з цього питання з представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади.

За задумом, окремим країнам запропонують надати різні суми підтримки – від 2 до 6 мільярдів доларів, щоб загалом назбирати необхідну суму.

Це може бути як допомога, так і кредит,

– додав український посадовець.

Куди підуть кошти від союзників

Наразі оборонний бюджет України на 2026 рік становить 4,4 трильйона гривень, тобто близько 85 мільярдів євро.

Додаткові 20 мільярдів мають підсилити його, адже Київ і так витрачає до 40% свого ВВП на оборону.

Раніше, за даними Міноборони, союзники обіцяли Україні до 38 мільярдів доларів військової допомоги у 2026 році. Запитувані 20 мільярдів дозволять довести загальний обсяг підтримки майже до 60 мільярдів. Саме таку ціль ставить генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Якщо Київ зможе отримати ці 20 мільярдів, кошти планують направити на:

системи ППО;

внески до програми PURL, для закупівлі американської зброї;

придбання безпілотників та боєприпасів;

постачання засобів радіоелектронної боротьби та далекобійних систем.

Частина фінансування, ймовірно, піде на прямі закупівлі озброєння в українських оборонних підприємств.

Важливо! Головна мета значного посилення української армії – збільшити масштаби руйнівних ударів по території Росії, поки Москва не перебрала перевагу на свою користь.