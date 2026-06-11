Що відомо про видобуток нафти в Росії?

Про те, на які вимушені кроки йде Москва, пише Bloomberg.

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У виданні зазначається, що видобуток нафти в Росії впав до мінімумів за рік. А основна причина цього – атаки ЗСУ на нафтову інфраструктуру Кремля.

Водночас відомо, що нині Росії фактично нема де переробляти нафту. Тож, доводиться вимушено відправляти все на експорт.

У щомісячному звіті ОПЕК йдеться про те, що російські виробники протягом травня в середньому видобували 9,009 мільйона барелів сирої нафти в день. Такий показник є нижчим, проти квітня 2026 року.

Травневий видобуток у 690 тисяч барелів на день є нижчим від квоти, яка передбачена для Росії угодою з ОПЕК та союзниками.

Зауважте! У звіті не враховують видобуток газового конденсату.

Водночас зазначається, що видобуток нафти в Росії скорочується ще від кінця 2025 року. Зокрема така ситуація може посилювати тиск на ринок, де внаслідок війни в Ірані ціни залишаються високими.

Який вплив України на російську нафту?

Як йдеться у матеріалі, Україна протягом останнього місяця значно збільшила кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії. У травні ЗСУ здійснили мінімум 31 удар. Цілями були НПЗ, морські експортні термінали та трубопровідна інфраструктура.

Важливо! Такий показник українських ударів за місяць по російській інфраструктурі є найбільшим від початку війни.

Зокрема в червні російські темпи переробки сирої нафти впали до найнижчого рівня за 20 років. Про відповідні значення заявили в EA Analytics, підрозділі галузевого консалтингу Energy Aspects Ltd.

Причиною тут відповідно є атаки України та російські паливо-виробничі об'єкти. І саме через це, Москва тепер робить акцент на експорт.

Через війну на Близькому Сході в період до 31 травня середні чотиритижневі поставки морської нафти зросли до 3,64 мільйона барелів на день. Натомість за 4 тижні до 17 квітня, коли Україна почала атакувати експортні об'єкти, середній показник був на рівні 3,17 мільйона барелів у день.

Що відомо про паливну кризу в Росії?

На тлі ударів ЗСУ по нафтовій галузі Росії, у деяких регіонах вже почалися проблеми з пальним. Раніше йшлося про окуповані території України – Крим, Донеччину. Однак через можливий дефіцит ціни на паливо по всій Росії пішли вверх.

Дефіцит пального в Росії, зокрема у Криму прокоментував Володимир Зеленський. Президент зазначав, що Україна працює над питанням. Адже саме удари по критичній інфраструктурі можуть вплинути на мілітаризацію Криму.