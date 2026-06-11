Що відбувається з пальним у Росії

Згідно з даними Росстату, середня вартість бензину на російських АЗС за тиждень із 2 по 8 червня збільшилася на 0,9, про що пише російське ЗМІ The Moscow Times.

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Це стало найбільшим тижневим зростанням від початку січня. Тоді бензин подорожчав на 1,2% через підвищення ПДВ.

Від початку року бензин на АЗС подорожчав на 5,6%, а дизельне пальне – на 4,8%. Таким чином, паливна інфляція перевищила загальну (вона становить 3,5%) у 1,4 – 1,6 раза.

Важливо! Економіст Кирило Родіонов повідомив, що на російському паливному ринку розгортається "найважча криза з 2023 року", коли оптові ціни на бензин злетіли на десятки відсотків через скорочення субсидій нафтовим компаніям.

Тригером нинішнього стрибка цін стало скорочення пропозиції,

– пояснив експерт.

Від початку року безпілотники атакували понад 30 російських нафтопереробних заводів. Це призвело до зупинки 8 із 10 найбільших підприємств галузі.

У результаті у квітні, за даними Росстату, виробництво нафтопродуктів скоротилося на 9,2% у річному вимірі. А в травні, за оцінкою OilX, завантаження НПЗ впало до найнижчого рівня з 2009 року – на 20% порівняно з довоєнними показниками.

За даними Росстату, бензин дорожчає практично по всій країні: за тиждень зростання цін зафіксовано у 79 регіонах Росії. Найбільший стрибок – на 7,5% за сім днів – стався в окупованому Севастополі, де через дефіцитне пальне продають за талонами.

Зверніть увагу! У Москві та Санкт-Петербурзі вартість бензину, за офіційною статистикою, зросла на 0,6% і 0,2% відповідно.

Що ще відомо про кризу на ринку Росії

Ситуація у Севастополі дійсно не найкраща. "Влада" міста повідомила, що стояти в чергах на АЗС "ТЕС" 10 червня немає сенсу. Річ у тім, що плани з розподілу нормованого пального в окупованому Криму порушили нещодавні атаки українських дронів.

Зокрема, Володимир Зеленський коментував чинну ситуацію. Він зазначив, що Україна працює над кримською логістикою та над дефіцитом бензину та дизеля.