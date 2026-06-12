Яку допомогу США готують для України

Комітет заявив, що завершив роботу над своєю версією Закону про національну оборону (NDAA), який щороку визначає оборонну політику США, пише Reuters.

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Саме у цьому документі передбачена допомога Україні. Ба більше, законодавці підтримали збільшення дозволеного фінансування для Києва до 750 мільйонів доларів.

Кошти хочуть виділити для Ініціативи безпекової допомоги Україні (Ukraine Security Assistance Initiative). Через цей механізм американські компанії отримують фінансування на виробництво озброєння для українських військових.

Важливо те, що закон прямо забороняє використовувати кошти для України не за призначенням.

Кошти, передбачені NDAA, не можуть використовуватися для реалізації будь-яких дій, що визнають суверенітет Росії над міжнародно визнаною територією України,

– йдеться у тексті законопроєкту Сенату.

Окрім того, документ зобов’язує Міністерство оборони США надавати Києву розвіддані для проведення військових операцій із захисту або повернення українських територій.

Тижнем раніше цю законодавчу ініціативу схвалила Палата представників. Тепер документ підтримав Сенат. Але для остаточного ухвалення допомоги Україні він має ще пройти складний шлях.

Спершу документи мають окремо затвердити представники обох палат Конгресу, причому повним складом.

Потім представники двох комітетів мають узгодити компромісну версію законопроєкту.

І лише після повторного схвалення Палатою представників і Сенатом документ передадуть до Білого дому на підпис президенту.

Водночас Трамп може або підписати його, або накласти вето.

Зауважте! Масштабний законопроєкт Сенату передбачає загалом 1,15 трильйона доларів на оборонні потреби США. До того ж у цій версії NDAA законодавці підтримали бажання Трампа перейменувати Міністерство оборони на Міністерство війни.