Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что исторически Россия концентрировала все в столице. Там работают ключевые предприятия, объекты, которые нужно поражать.

Какую уникальную защиту Россия создала вокруг Москвы?

Можем вспомнить о производстве зенитных ракет к комплексам С-300 и С-400 происходит на заводе "Авангард" в Москве. Производство всей электроники высокого класса также сосредоточили недалеко от столицы. Также немало других предприятий находятся в кольце московской ПВО.

Есть предположение, что только 25% украинских баллистических ракет может преодолеть противоракетную оборону Москвы. То есть если мы запустим 10, то 2 – 3 долетят и поразят цель. Это очень высокий результат, учитывая максимальную защиту столицы.

Москва – единственный регион России, который имеет специализированную противоракетную оборону. Со времен холодной войны есть ракеты А-135, которые затем модернизировали в А-235. Они предназначены для перехвата межконтинентальных баллистических ракет, которые могут лететь на Москву в случае ядерной войны,

– объяснил Олег Катков.

Москва защищена именно от этой угрозы. Во времена холодной войны США и СССР выбирали район, который могли защитить средствами противоракетной обороны. Соединенные Штаты выбрали позиции ракетных шахт Minuteman, а СССР – Москву. Там действительно была уникальная защита на весь Советский Союз.

Что является основой противоракетной обороны России?

Информации о ракетах А-235 и их запуске очень мало даже сейчас. Были сообщения о том, что эти ракеты пытались перехватывать цели в частности ядерными зарядами. Поэтому говорится о высшем эшелоне противоракетной обороны.

Ниже стоят системы С-500 с сомнительным результатом, а дальше С-400. Но стоит заметить, что есть вопрос о том, как оценивать сбитие. Например, если комплекс сбивает одну баллистическую ракету из 10, означает ли это, что он работает. Конечно, но неэффективно.

Но если будет команда поставить вокруг Москвы 20 или 30 зенитных комплексов, то Россия может это сделать, особенно если будет угроза баллистики,

– добавил главный редактор Defense Express.

Впрочем не надо забывать, что такую плотную защиту имеет только Москва. Все остальные регионы защищены значительно хуже. Там будет значительно интереснее прорывать возможности С-400. Просто пока мы не имеем показателя, чтобы оценить с какой вероятностью С-400 будет сбивать баллистические ракеты.

Известно, что эффективность ЗРК Patriot составляет 0,9. То есть 90%, что баллистику перехватят. Какие параметры в С-400 мы не знаем. Это может быть 10 или 30%. Также возникает вопрос, повлияет ли на результативность умение операторов запускать ракеты. Важным является знание о точном расположении зенитно-ракетного комплекса, который будет пытаться сбивать баллистику. А также сектор обзора.

Если вернуться к тому, что С-400 имеет 30% перехвата, то это означает, что запустив 4 ракеты, одна из них гарантированно попадет в цель. В случае, если стоит один комплекс С-400,

– подчеркнул Олег Катков.

Еще одним важным моментом является то, что украинскую баллистику делают из композитных материалов. Если это так, то они радиопрозрачные. Перехват ракеты с таким корпусом сложнее, чем с металлическим.

Что известно об украинской баллистической ракете?