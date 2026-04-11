О новых регистрациях марок компании Fire Point сообщили в Iprop.

Какие новые марки регистрирует компания?

Fire Point 30 марта 2026 года подала заявку на регистрацию марки Peace Dove ("Голубь мира"). На сайте указано, что рассмотрение заявки до сих пор продолжается.

В тот же день 30 марта компания подала регистрацию на еще одну торговую марку – "Пеликан". Такое название, вероятно, получит украинская баллистическая ракета FP-7.

FP-7 – ракета с дальностью до 200 километров и боевой частью весом 150 килограммов. Максимальная скорость составляет 1500 метров в секунду или 5400 километров в час. Высота полета достигает 65 километров, а общее время в воздухе – 250 секунд. Точность поражения цели заявлена на уровне 14 метров.

К сведению! Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что Украина сможет перехватывать баллистические ракеты собственными системами ПВО уже в конце 2027 года. Он отметил, что ракеты для системы Patriot стали менее доступными из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

