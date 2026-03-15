Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман, указав на то, что пуск ракеты осуществляется с прицепной платформы.

Украинская баллистика FP-7 – аналог ATACMS

Главный конструктор объяснил, что отечественная баллистическая ракета FP-7 – это аналог американской ракеты ATACMS. Однако по цене в два раза меньше. Дальность поражения одинаковая – до 300 километров в зависимости от веса боевой головки. Однако украинская разработка не настолько компактная, как американская.

Он заметил, что все детали компания Fire Point полностью изготавливает самостоятельно (начиная от двигателей и заканчивая полетным контроллером). Только боевую часть ей изготавливают на заказ. По его словам, производство начинается еще до кодификации. Это делается, чтобы не допустить проседания по количеству изготовленных единиц.

Уже был полет. Сейчас мы переходим к тестированию на наших "любимых" соседях,

– озвучил Денис Штилерман.

Почему оружие стоит дорого?

Говоря о стоимости баллистики, главный конструктор Fire Point отметил, что она дорогая в частности из-за бюрократической нагрузки. Оно, по его словам, оно большим бременем лежит на оборонных компаниях во всем мире.

"Если говорить о Boeing 747, то от идеи до первого коммерческого полета был период в 6 лет. В случае Airbus А380 – это заняло 25 лет. Все это из-за бюрократической нагрузки. Надо иметь множество инженеров, юристов, менеджеров, которые будут заполнять никому ненужные бумаги. Тестирования длятся годами...", – отметил Штилерман.

Все это, по его словам, накладывается на себестоимость. Поэтому даже самый простой вид оружия становится очень дорогим. Поэтому украинская власть, как отметил соучредитель Fire Point, приняла важное и правильное решение, когда перебросила это бюрократическое бремя на кодификацию БпЛА.

Поэтому мы все кодифицируем как дроны: и FP-5 у нас дроны, и FP-7 тоже. У нас нет времени кодифицировать это старыми методами. Если бы мы шли по тем канонам, которые создала военная бюрократия, то мы бы до сих пор испытывали FP-дрон,

– объяснил Штилерман.

Что еще известно об украинской баллистике FP-7?