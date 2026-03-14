Такую информацию сообщил соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман в интервью ProUA.

Как могут измениться масштабы производства?

Денис Штилерман, комментируя масштабы производства соответствующих ракет, отметил в интервью, что сейчас компания производит три единицы в сутки. Впрочем, по его словам, есть важное условие для роста объемов.

Когда мы перейдем на собственный двигатель, будем производить столько, сколько у нас закажут,

– сказал он.

Соучредитель рассказал, что ракета оснащена двухконтурным турбореактивным двигателем, который почти вдвое эффективнее стандартных одноконтурных двигателей, которые используют в большинстве ракет подобного типа.

Исключением является американская крылатая ракета Tomahawk. Главный конструктор также сообщил, что сейчас завершается разработка собственного двигателя, специально оптимизированного для полетов на малых высотах.

Известно, что дальность поражения крылатой ракеты "Фламинго" зависит от модификации и боевой части. Например, в FP-7 она составляет до 300 километров. В то же время FP-9 способна бить на расстояние до 850 километров.

В то же время Денис Штилерман опроверг версию о "перебрендированном иностранном оружии". По его словам, приводы, двигатель, антенны, блок контроля являются украинскими, за исключением инерционной навигационной системы.

Какие результаты работы "Фламинго"?