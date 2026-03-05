Об этом в разговоре с 24 Каналом сказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук, предположив, когда россияне смогут восстановить завод и производство ракет. Также Владимир Зеленский отметил, что все ракеты, которые атаковали завод в Воткинске, достигли целей, несмотря на работу российской ПВО, и он считает это успехом для украинской оборонной индустрии.

К теме Удар FP-5 "Фламинго" мог побить рекорд дальности российского "Калибра", – Defense Express

Сколько времени нужно для восстановления процессов на Воткинском заводе?

Лакийчук отметил, что во время атаки завода в Удмуртии, три украинские ракеты прорвали противовоздушную оборону противника. Однако неизвестно, сколько ракет было запущено с территории Украины.

В частности разрушен гальванический цех, где фактически формируются корпуса для баллистических ракет, в частности для "Искандеров". Конечно, что без корпуса – это не ракета,

– отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI".

Для восстановления этих процессов на предприятии по разным оценкам нужно от полутора месяцев до полугода. Также, по словам Павла Лакийчука, большинство экспертов склоняется к мнению, что Москва не сможет производить новые "Искандеры" по меньшей мере 2 – 2,5 месяца.

Стоит знать. Авиационный эксперт Константин Криволап считает, что удар по Воткинскому заводу значительно ухудшил ситуацию по стратегического ресурса баллистических ракет России. Поэтому из-за атаки и разрушения для обновления запасов ракет противнику будет необходимо от трех месяцев до полугода.

Однако не стоит забывать, что Россия еще может получить соответствующую поддержку от Северной Кореи.

Что известно о поражении завода по производству "Искандеров" в России?